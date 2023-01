Samuel Sekuritas: IHSG Menguat di Sesi I, Ditutup di Level 6.929,1

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat cukup kencang di sesi pertama perdagangan Jumat, 27 Januari 2023, menutup sesi di level 6.929,1, atau +0,93% lebih tinggi dari level penutupan Kamis, 26 Januari 2023 (6.864,8).

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 308 saham menguat, sementara 211 melemah, dan 180 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp6,6 triliun, frekuensi trading sebanyak 740.454 kali dan volume trading sebanyak 102,9 juta lot," kata tim analis Samuel Sekuritas dalam keterangannya kepada Tempo, Jumat siang.

Saham emiten pengembangan dan pengelolaan properti Grup MNC, MNC Land (KPIG) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 32,376 kali, disusul BBCA (yang baru saja merilis laporan keuangan FY22 yang memuaskan, dengan laba bersih mencapai Rp 40.7 T (+29.7% YoY) (baca laporan terbaru BBCA Samuel Sekuritas di sini) (26,609) dan LPKR (20,619).

X

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 9,5 juta lot, disusul BRMS (5,8 juta) dan BIPI (3.5 juta).

Indeks sektor properti (IDXPROPERT) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi pertama hari ini (+1,55 persen). Posisi kedua diisi indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) (+0,89 persen) disusul indeks sektor energi (IDXENERGY) (+0,77 persen).

Sementara itu, Indeks sektor konsumer non siklikal (IDXNONCYC) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini (-0,25 persen), disusul indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) (-0,03 persen).

Bursa Indonesia kembali kedatangan emiten baru hari ini, emiten jasa layanan logistik PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU).

Pada debutnya, emiten mitra logistik PT Midi Utama Indonesia (MIDI) ini mencatatkan pergerakan yang positif, menutup sesi di level Rp135 per saham (+35 persen) sekaligus menjadi top gainer di sesi pertama hari ini.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- LAJU (+35 persen ke Rp135 per saham)

- ALKA (+24,6 persen ke Rp486 per saham)

- ARKO (+19,4 persen ke Rp595 per saham)

- PURI (+15,3 persen ke Rp240 per saham)

- MIDI (+13,6 persen ke Rp3.410 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

- DGIK (-6,9 persen ke Rp133 per saham)

- TAYS (-6,9 persen ke Rp346 per saham)

- GLVA (-6,9 persen ke Rp735 per saham)

- MKTR (-6,9 persen ke Rp161 per saham)

- CKBN (-6,9 persen ke Rp1.815 per saham)

Bursa AS ditutup menguat pada Kamis: Dow Jones +0,61%, S&P 500 +1,1% dan Nasdaq +1,76%. Pasar menguat setelah rilis laporan keuangan yang memuaskan dari Tesla, IBM, dan American Airlines, serta data pertumbuhan PDB 4Q22 AS (+2,9 persen) yang lebih baik dari perkiraan (+2,8 persen).

Sementara itu, bursa Asia cenderung menguat; di akhir sesi pertama hari ini, Nikkei terpantau menguat +0.07 persen, begitu juga Kospi +0.73 persen, Shanghai +0.76 persen, STI menguat +0.43 persen, sementara Hang Seng turun tipis -0.05 persen.

Baca Juga: Samuel Sekuritas: IHSG Akan Bergerak di Rentang 6.890-6.910 Hari Ini