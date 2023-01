Terkini Bisnis: DPR Bakal Klarifikasi Kasus Meikarta, Bitcoin Akan Melemah

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 26 Januari 2023 dimulai dengan Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya.

Kemudian fakta terbaru tukang becak bernama Setu yang membobol rekening tabungan BCA milik nasabah bernama Muin Zachry kemarin berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 24 Januari 2023.

Selain itu berita tentang Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan Bitcoin akan melemah di kisaran US$ 21.506,40 per koin hingga US$ 23.635,30 per koin dalam perdagangan hari ini, Kamis, 26 Januari 2023. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya. Pihak yang diundang DPR mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ditjen Pajak, Gubernur BI hingga Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia.

"Pimpinan Komisi VI akan bersurat kepada pimpinan DPR untuk minta izin rapat gabungan melibatkan Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI," kata Andre di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu 25 Januari 2023.

Baca berita selengkapnya di sini.