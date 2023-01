Bitcoin Diprediksi Melemah, Begini Kata Analis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan Bitcoin akan melemah di kisaran US$ 21.506,40 per koin hingga US$ 23.635,30 per koin dalam perdagangan hari ini, Kamis, 26 Januari 2023.

Sebelumnya dalam perdagangan Rabu, Bitcoin juga melemah di level US$ 22,710 per koin dengan volume transaksi sevesar US$ 27,74 miliar dengan kapitalisasi pasar US$ 437,45 miliar.

“Bitcoin mengalami penurunan beruntun pertama kalinya sejak 2023 menyusul prospek pendapatan perusahaan teknologi Microsoft Corp. yang menekan sentimen investor,” kata Ibrahim melalui keterangan tertulis, dikutip Tempo, Kamis.

Berdasarkan data Coingecko pada Rabu, 25 Januari 2023, pukul 13.05 WIB, Ibrahim menyebut harga Bitcoin melemah 2 persen dalam 24 jam terakhir ke level US$ 22.683,87. Selain itu, Ethereum, Cardano hingga Avalanche, juga masuk zona merah. Kekecewaan pasar atas perkirakaan Microsoft, kata Ibrahim, merembet ke uang digital kripto. Sebab, aset kripto memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan saham-saham berbasis teknologi.

Sebelumnya ketika memasuki awal 2023, pasar kripto menunjukkan optimismenya dengan adanya kenaikan harga di tengah berbagai tekanan. Berdasarkan hasil analisis pasar mingguan dari tim Pintu Academy, sepekan terakhir terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga kripto. Di antaranya, yakni turunnya inflasi hingga perkiraan suku bunga yang akan naik.

“Aset digital adalah salah satu dari sekian banyak instrumen investasi yang menguat pada awal tahun 2023 karena adanya spekulasi bahwa bank sentral akan memperlambat atau bahkan menghentikan kenaikan suku bunga acuan dalam beberapa bulan ke depan,” kata Ibrahim.

Lebih lanjut, ihwal suku bunga, Ibrahim mengatakan bahwa berdasarkan jajak pendapat Reuters pekan lalu, mayoritas ekonom di Amerika Serikat memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan berikutnya.

