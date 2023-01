Awal Perdagangan Rupiah Dibuka Menguat, Optimisme Ekonomi Global Jadi Sentimen

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat didukung oleh sentimen positif global dan arus modal asing yang terus masuk ke pasar saham.

Rupiah pagi ini dibuka naik 45 poin atau 0,30 persen ke posisi Rp15.030 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Jumat 20 Januari 2022, Rp15.075 per dolar AS.

Baca: Rupiah Ditutup Menguat di Level Rp 15.075 per Dolar AS dalam Perdagangan Akhir Pekan Ini



"Pergerakan rupiah hari ini masih akan tetap stabil, terdorong oleh sentimen positif global, dengan persepsi risiko yang membaik, selain itu masih terjadi arus modal asing masuk, saat ini sudah mulai masuk di pasar saham," kata Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa 24 Januari 2023.

Rully mengatakan persepsi risiko membaik karena optimisme ekonomi global lebih baik, bahwa kondisi ekonomi global tahun ini kemungkinan tidak seburuk yang dikhawatirkan sebelumnya.

Demikian pula dengan arus modal asing masuk didorong oleh optimisme kondisi ekonomi tahun ini akan lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya.

Dana Moneter Internasional (IMF) diperkirakan tidak akan menurunkan perkiraannya untuk pertumbuhan dunia 2,7 persen pada tahun ini.

Selanjutnya: optimisme pasar kondisi ekonomi Indonesia tahun ini lebih baik ...