Perdagangan Hari Ini, Harga Emas Dunia Diprediksi Melemah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT.Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan harga emas dunia diperdagangkan melemah di rentang USD 1,918-USD 1,933 per troyounce pada Selasa 24 Januari 2023.

Dalam perdagangan pasar Eropa Senin 23 Januari 2023 pukul 19.20, harga emas dunia di level USD 1924,40 per troyounce.

Menurut Ibrahim, selama diperdagangkan pada Senin, harga emas naik sedikit mendekati level tertinggi sembilan bulan karena pasar menunggu lebih banyak data AS minggu ini untuk mengukur ekonomi negara paman sam itu menghadapi potensi resesi pada tahun 2023.

"Volume perdagangan di pasar logam juga relatif lebih kecil di awal pekan, di tengah libur pasar di beberapa negara Asia, terutama Cina, untuk Tahun Baru Imlek. Pasar Cina akan ditutup untuk sisa minggu ini," kata Ibrahim melalui keterangan resmi, Selasa 24 Januari 2023.

Ibrahim mengutip catatan President and Founder at Astronaxci Aviatio, Gema Merdeka Goeyardi yang menyebut, fokus minggu ini tepat pada data PDB kuartal keempat AS, yang akan dirilis pada hari Kamis.

Pertumbuhan diperkirakan melambat pada kuartal keempat dari kuartal ketiga, karena dampak kebijakan moneter yang lebih ketat mulai dirasakan oleh perekonomian.

Harga bullion telah rally dalam beberapa pekan terakhir di tengah permintaan safe haven dan meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memperlambat laju kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

