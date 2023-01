Susul Perusahaan Media Lainnya, Vox Media PHK 7 Persen Karyawannya

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Vox Media Inc., penerbit majalah New York dan media online Vox.com, Eater, serta The Verge, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 7 persen karyawannya.

Kepala Eksekutif Vox Jim Bankoff mengatakan dalam memonya kepada staf, perusahaan perlu menjadi lebih kecil dalam menghadapi penurunan. Ia juga mengatakan perusahaan telah mengurangi pengeluarannya dan membekukan perekrutan baru.

""Sayangnya dalam iklim ekonomi seperti saat ini, kami tidak dapat mempertahankan proyek dan area bisnis yang tidak berjalan seperti yang diharapkan,"," kata Bankoff, Jumat, 20 Januari 2023.

Namun, dia tak menjelaskan apakah pemotongan akan datang dari semua anak perusahaan. Bankoff hanya mengatakan tim yang terpengaruh adalah pendapatan, editorial, operasi dan layanan inti.

Menurut Bankoff, Vox Media adalah perusahaan yang kuat secara fundamental. Ia melanjutkan, "kemunduran ini terutama didorong oleh kekuatan ekonomi makro temporal yang berdampak pada hampir semua bisnis di sektor kami."

Sementara itu, juru bicara Vox Media mengatakan perusahaan memiliki sekitar 1.900 karyawan. Dia pun menolak berkomentar lebih lanjut tentang pemotongan tersebut. Namun jika dihitung, 7 persen karyawan yang di-PHK dari jumlah keseluruhan 1.900 pekerja adalah 133.

Di sisi lain, Serikat Pekerja Vox Media memberi pernyataan. "Kami sangat marah dengan cara perusahaan melakukan pendekatan terhadap PHK ini dan saat ini sedang mendiskusikan cara terbaik untuk melayani mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan," kara Serikat Vox Media.

Seorang jurnalis pemenang penghargaan yang sudah bekerja selama sembilan tahun di Eater, sebuah situs web makanan milik Vox Media, Meghan McCarron mengatakan ia termasuk salah satu karyawan Vox Media yang di-PHK. Padahal, ia tengah hamil 37 minggu.

"Saya dan pasangan saya sangat bersemangat untuk menjadi orang tua. Saya benar-benar tidak bisa memproses jumlah ketidakpastian yang kami hadapi sekarang," kata dia dalam Twitternya, Jumat.

Ekonomi yang melambat dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan belanja iklan di seluruh sektor menurun. Oleh sebab itu, industri media dan teknologi telah melakukan PHK massal karena perusahaan berusaha memangkas biaya.

Sebelumnya, raksasa media CNN dan Gannett sudah memberhentikan ratusan pekerja pada akhir tahun lalu. Penerbit The Washington Post pertengahan Desember 2022 lalu juga mengumumkan akan melanjutkan PHK di tahun 2023 ini. Sementara raksasa teknologi, seperti Amazon, Microsoft, dan Google, baru-baru ini mengatakan akan memangkas ribuan pekerjanya.

