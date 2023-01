Bidik Executive Milenial, BNI Emerald gelar Next Gen Community 2023

MEMO BISNIS – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI Menggelar Next Gen Community 2023 bersama CXO Media dan Putri Tanjung sebagai Event Host yang diadakan di Park Hyatt Hotel, Rabu, 18 Januari 2023.

Ajang ini merupakan upaya untuk meningkatkan loyalitas nasabah high-net worth dan family tree. BNI memberikan akses khusus untuk nasabah high-net worth BNI Emerald untuk berdiskusi secara interaktif, mengembangkan potensi, serta ide-ide kreatif dan outstanding dalam menjalankan bisnis melalui sharing knowledge.

Beberapa figur publik, CEO, dan para ahli terkemuka di Indonesia yang turut berpartisipasi antara lain Chairman of The Board of Injourney Triawan Munaf, CEO dan Co-Founder Kopi Kenangan Edward Tirtanata, Managing Director & Senior Partner Boston Consulting Group Ernest Saudjana, CEO Tiket.com George Hendrata, dan SEVP Corporate Transformation BNI Paolo Kartadjoemena.

Paparan yang diberikan oleh para panelis pada acara ini, memberikan gambaran nyata bagi nasabah Next Gen BNI Emerald tentang dinamika bisnis dan perspektif bisnis secara global, di mana mereka dituntut untuk terus kreatif, mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan dalam bisnis di era disrupsi menuju kondisi post-pandemic ini.

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies menyampaikan event ini adalah sebuah inovasi dan langkah baru BNI Emerald untuk membentuk komunitas Next Gen BNI Emerald. Ajang ini dapat menjadi sebuah langkah “Strive to Thrive” bagi perjalanan nasabah muda untuk mengembangkan dan mempertahankan wealth dan prosperity dari orang tuanya.

“Kami harap kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh generasi muda nasabah BNI Emerald untuk memperkuat pengetahuan dan fundamental bisnis dari berbagai perspektif industri, serta sebagai wujud BNI Emerald dalam menyediakan layanan wealth management & investment advisory yang dilengkapi privilege dan exclusive experiences untuk nasabah high-net worth di BNI,” tutur dia.

BNI Emerald juga secara reguler mengadakan berbagai event series untuk Nasabah Next Gen guna memfasilitasi hobi dan kreativitasnya. Salah satunya bulan Oktober lalu telah dilaksanakan Emerald Golf Clinic, sebuah sesi one-on-one coaching bersama pro golfer sehingga BNI Emerald dapat tetap memberikan layanan yang up to date dan relevan sesuai kebutuhan nasabah. (*)