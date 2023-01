Komnas Haji Sebut Kenaikan Biaya Demi Kemaslahatan dan Keberlangsungan Keuangan

Nominal tersebut diusulkan dengan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang dibebankan kepada jemaah Rp 69.193.733 atau 70 persen dan besaran subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen. Dengan demikian Bipih yang harus dibayar oleh calon jemaah dibanding tahun lalu ada kenaikan sekitar Rp.30 juta /per jemaah.

Mengenal Haji Furoda, Apa Bedanya dengan Haji Plus?

Jalan Berbayar di DKI, Ahli Sebut Dampak Baik ERP Dibandingkan dengan Three in One

Rencana Heru Budi menerapkan program jalan berbayar elektronik atau ERP sebagai strategi pengendalian macet di Ibu Kota mendapat respons akademisi.

