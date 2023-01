Harga Bitcoin Hari Ini Diprediksi Melemah, Imbas Sentimen Negatif dari Bitzlato

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi memprediksi pada perdagangan Jumat, 20 Januari 2023, Bitcoin dibuka fluktuatif namun melemah di kisaran US$ 19.958.40-US$ 21.257.50 per koin.

Sebelumnya dalam perdagangan pasar eropa, Bitcoin pada jam Kamis, 19 Januari 2023 pukul 20.35 WIB tercatat melemah di harga US$ 20,761.50 per koin atau turun 2,35 persen, dengan volume transaksi sebesar US$ 29,99 Miliar dan kapitalisasi pasar US$ 398,91 miliar.

Ia menjelaskan faktor eksternal dari pelemahan Bitcoin, antara lain harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar yang serentak melemah pada perdagangan Kamis, 19 Januari kemarin. Kendati demikian, mayoritas melemah dalam satu hari terakhir dan masih menguat sepekan.

"Hal tersebut terjadi setelah laju naik mengalami pelemahan, dan adanya berita negatif terhadap Bitzlato," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat 20 Januari 2023. Ia mencatat Berita tidak sedap datang dari salah satu platform pertukaran aset kripto, Bitzlato. Perusahaan yang terdaftar di Hong Kong tersebut diduga memproses dana ilegal sebesar US$ 700 juta.

Lebih lanjut, Jaksa Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Bitzlato telah menukar lebih dari US $700 juta mata uang kripto dengan Hydra Market, yang merupakan pasar online ilegal untuk narkotika, informasi keuangan curian, dokumen identitas palsu, dan layanan pencucian uang, yang ditutup oleh penegak hukum AS dan Jerman pada April 2022.

Di sisi lain, analis dan komisaris PT Orbi Trade Berjangka Vandy Cahyadi mengatakan aset kripto akan terus melemah karena berita negatif terhadap Bitzlato, ditambah prospek inflasi AS dan kebijakan Fed yang lebih jinak. Namun, Ibrahim menilai Fed harus mendapatkan kebijakan suku bunga di atas 5 persen secepat mungkin sebelum menghentikan kenaikan suku bunga yang diperlukan untuk memerangi pecahnya inflasi yang sedang berlangsung.

Selain itu, dalam catatan lainya Vandy mengatakan kripto kemungkinan akan tetap berada di jalur menurun selama harga pasar dalam risiko material penurunan suku bunga AS akhir tahun ini.

Adapun Federal Bureau of Investigation (FBI) AS telah menangkap Anatoly Legkodymov, seorang warga Rusia yang tinggal di Tiongkok, dan merupakan salah satu pendiri Bitzlato, pada 17 Januari di Miami. Legkodymov dijadwalkan akan diadili di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin tidak mampu bertahan di level 21 ribu dolar AS. Kini, harganya US$ 20.710 per koin imbas penurunan 2,51 persen. Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, juga tergelincir 3,77 persen ke harga US$ 1.519 per koin.

Pelemahan cukup dalam juga dialami BNB. Harganya jatuh ke US$ 288 per keping atau turun 4,30 persen. XRP juga turut ambles ke harga US$ 0,37 setelah melemah 2,37 persen dalam sehari. Sedangkan Tether, USD Coin dan Binance USD belum beranjak dari harga US$1 per keping. Trio satu dolar AS ini naik-turun tipis di bawah 1 persen.

Sementara itu, Cardano jatuh cukup dalam 5,57 persen dan kini bertengger di harga US$ 0,33 per koin. Dogecoin mencatatkan pelemahan paling parah, yakni 7,18 persen ke harga US$0.08 per koin. Si koin meme ini kembali anjlok padahal di perdagangan sebelumnya koin ini rebound paling tinggi. Sedangkan Polygon juga tergelincir 6,24 persen ke harga US$ 0,94 padahal sebelumnya koin nomor 10 ini tembus harga 1 dolar AS.

RIANI SANUSI PUTRI