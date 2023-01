Ini Gaji Pilot per Bulan, dari Pilot Pemula hingga Pilot Senior

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Anda bertanya tentang apa profesi yang paling banyak diminati oleh masyarakat umum, maka Anda pasti akan melihat profesi pilot dalam daftarnya.

Banyak orang yang ingin menjadi pilot karena tertarik penghasilan atau gaji yang didapat. Lantas, berapa gaji pilot sebenarnya?

Berapa Gaji Pilot?

Gaji pilot per bulan disebut-sebut sebagai salah satu gaji tertinggi di Indonesia untuk sebuah profesi atau pekerjaan. Meski tidak dapat dikatakan salah, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaji seorang pilot. Hal-hal tersebut seperti maskapai tempat pilot tersebut bekerja, total jam terbang yang dimiliki, serta tingkatan atau jabatan yang dimiliki masing-masing pilot.

Jika seperti itu, berapa sebenarnya gaji pilot per bulan, mulai dari pilot pemula hingga pilot senior? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, yuk simak ulasan berikut ini.



Gaji Pilot Per Bulan Berdasarkan Jenjang Karier

Di Indonesia, besaran gaji pilot per bulan itu berbeda-beda. Umumnya, perbedaan gaji ini akan dipengaruhi oleh jenjang karier dan maskapai tempat pilot bekerja. Profesi pilot memiliki tiga jenjang karier dalam pekerjaannya, mulai dari Second Officer, First Officer, dan Captain atau Komandan. Berdasarkan ketiga jenjang karier ini, beriku gaji pilot per bulannya.

1. Second Officer

Second Officer merupakan jenjang karier untuk pilot yang baru saja lulus dari sekolah pilot. Biasanya, pilot yang masih berstatus jenjang karier Second Officer baru boleh menerbangkan pesawat yang berukuran kecil saja. Dengan catatan, harus tetap didampingi oleh kapten. Untuk pilot yang memiliki jabatan ini, besaran gaji yang diperoleh itu sekitar Rp15-20 juta per bulan.



2. First Officer

Setelah second officer, jenjang karier pilot yang selanjutnya adalah First Officer atau FO. Pilot dalam posisi ini akan bertugas untuk menerbangkan pesawat bersama dengan supervisi dari komandan atau kapten penerbangan yang bertanggung jawab. Untuk gaji pilot dalam jenjang karier ini, akan memperoleh penghasilan sekitar 30-40 juta per bulan.

3. Captain

Jenjang karier atau jabatan tertinggi pada seorang pilot adalah Captain atau kapten/komandan. Pilot dengan jabatan ini akan memiliki tugas untuk mengawasi First Officer atau co-pilot dalam menerbangkan pesawat. Kapten juga yang akan bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi dan keputusan yang diambil saat penerbangan berlangsung. Gaji pilot per bulan untuk jabatan kapten sukup tinggi, yakni di atas angka Rp40 juta per bulan.



Gaji Pilot Per Bulan Berdasarkan Maskapai

Selain berdasarkan pada jenjang kariernya, gaji pilot per bulan juga dipengaruhi oleh maskapai tempat pilot bekerja. Adapun gaji pilot per bulan berdasarkan maskapainya adalah sebagai berikut.

1. Maskapai Garuda Indonesia

Berdasarkan pada data tahun 2018 lalu, Garuda Indonesia menginformasikan jika penghasilan total dari seorang pilot pemula dapat mencapai Rp60 juta per bulan. Angka ini dapat terus meningkat sesuai dengan perolehan jam terbangnya. Sedangkan, untuk pilot senior Garuda bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp100-150 juta per bulan.





2. Maskapai Citilink

Untuk maskapai Citilink, gaji pilot per bulan untuk posisi pilot junior sekitar Rp15-20 juta per bulan. Penghasilan ini juga akan terus meningkat sesuai dengan pengalaman dan jenjang karier yang dimiliki.





3. Maskapai Lion Air

Pilot dari maskapai Lion Air akan memperoleh gaji sekitar Rp45 juta per bulan. Tetapi, angka ini akan berubah dan bergantung pada kinerja kerja yang diperlihatkan oleh pilot yang bersangkutan.





4. Maskapai Sriwijaya Air

Maskapai Sriwijaya memberikan gaji pilot kurang lebih sekitar angka Rp50 juta per bulan dan akan naik sesuai jam terbangnya. Bahkan selain gaji, pilot Sriwijaya juga akan mendapatkan berbagai fasilitas yang menarik.

