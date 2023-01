Harga Beras Masih Naik Meski Sudah Impor, Buwas: Bukti Kebutuhan Banyak, Stoknya Kurang

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Budi Waseso, yang akrab disapa Buwas, buka suara ihwal penyebab tingginya harga beras meski sudah impor. Ia menampik pernyataan bahwa penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) belum optimal sehingga tidak mampu meredam lonjakan harga.

"Coba dilihat, intervensi Bulog kan sudah luar biasa. Itu kan justru membuktikan bahwa memang kebutuhannya banyak, stoknya kurang," kata Buwas saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Januari 2023.

Berdasarkan catatan Bulog, penyaluran CBP sudah mencapai 62 ribu ton. Ia menilai angka tersebut sudah sangat besar atau di luar kebiasaan Bulog. Sementara itu, menurutnya, yang menjadi penyebab kenaikan harga beras adalah pasokan beras yang kian tiris sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen,

"Berapa pun yang kami gelontorkan, kebutuhannya itu masih banyak. Nah stoknya itu berarti kurang," Buwas menegaskan.

Ia menuturkan stok di Pasar Induk Beras Cipinang normalnya sebesar 36 ribu ton per hari. Namun saat ini jumlahnya jauh di bawah itu. Pasalnya, daerah-daerah pemasok beras tak sanggup menyuplai dengan volume seperti biasanya. Kondisi tersebut yang ia nilai menjadi penyebab harga beras naik.

Karena itu, Bulog menyatakan akan terus menyuplai stok CBP ke Pasar Induk Beras Cipinang setiap minggu. Namun, Buwas tak menyebutkan berapa jumlah yang akan Bulog salurkan. Bulog hanya akan memasok sesuai kebutuhan pasar. Apabila pedagang membutuhkan 10.000 ton per minggu, ia pun menyanggupinya.

"Tapi kan ini bukan berasnya kami, beras nya negara. Kalau pemerintah sudah mengatakan itu, ya itu peran Bulog. Kami enggak pernah berhitung untung, engga. Tapi soal kecukupan itu," ujarnya.

Adapun stok CBP di Gudang Bulog saat ini tersisa 715 ribu ton. Bulog telah ditugaskan mengimpor beras untuk menambah pasokan cadangan sebesar 200 ribu ton pada tahap pertama pada Desember 2022 lalu. Kemudian 300 ribu ton lagi untuk tahap kedua pada awal tahun ini. Namun Bulog baru mengimpor beras sebanyak 120 ribu ton.

Buwas berjanji akan memenuhi penugasan impor tersebut, paling lambat pada 16 Februari 2023. Ia mengaku sudah memesan beras impor dengan total 500 ribu ton. Beras akan didatangkan dari Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan Thailand.

Sebagai informasi, harga beras medium berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan per 16 Januari 2023 sebesar Rp 11.300 per kilogram. Sedangkan menurut laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, pada periode yang sama harga beras medium mencapai Rp 12.750 per kilogram.

RIANI SANUSI PUTRI

