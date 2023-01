Bentrok Karyawan PT. GNI, Partai Buruh: Sistem Pengamanan Kerja Karyawan Buruk

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, kerusuhan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri atau GNI karena buruknya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan tambang tersebut.

Said Iqbal mengatakan, dari laporan yang ia terima, latar belakang terjadinya bentrokan tersebut dimulai dengan adanya dua pekerja PT GNI yang mengalami kematian akibat kecelakaan kerja. "Ini kelalaian sebenarnya, faktor kelalaian perusahaan terhadap K3," kata Said kepada wartawan, Senin 16 Januari 2023.

Said Iqbal melanjutkan, kematian dua orang pekerja ini yang kemudian memicu pekerja lainnya khawatir terhadap keselamatan bekerja di perusahaan yang memiliki kantor pusat di Cina tersebut. "Kematian dua orang ini memicu keresahan buru. Ini perusahaan besar, ada 10 ribu buruh," kata Said.

Selain itu, kata Said Iqbal, yang menjadi pemicu lainnya juga soal pengupahan. Perusahaan tambang nikel itu disebut hanya dapat menaikkan upah buruh sebesar Rp 75 ribu. "Jadi buruh resah sudah bekerja tahunan di sana. Ketika diajak berunding, dengan enaknya manajemen mengatakan hanya bisa menaikkan upah hanya Rp 75 ribu per bulan. Itu yang membuat keresahan memuncak," kata Said.

Kondisi tersebut, kata Said Iqbal, yang membuat para karyawan melakukan aksi demontrasi. "Ketika mereka berdemonstrasi, kemudian diserang oleh TKA Cina, informasi yang kami terima diserang, dibubarkan," kata Said.

