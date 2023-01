Ada Finance Day Festival Pekan Depan, AAGI: Perencanaan Keuangan Penting di Masa Resesi

TEMPO.CO, Jakarta - Advisors Alliance Group International, Indonesia (AAGI), melalui Program Entrepreneurship Internship, akan mengadakan Finance Day Festival 2023. Acara yang digelar pada 23 Januari 2023 itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya perencanaan keuangan atau financial planning bagi individu di tengah resesi global.

“Finance Day Festival 2023 merupakan acara tentang literasi keuangan, sehingga orang-orang bisa memahaminya lebih baik,” ujar CEO AAGI James Lim, di kantornya AIA Center, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 Januari 2023.

Dalam laporan Bank Dunia atau World Bank yang berjudul “Is a Global Recession Imminent?”, lembaga dunia itu memprediksikan adanya resesi ekonomi global pada tahun 2023. Sehingga, perencanaam keuangan, kata James Lim, menjadi penting bagi masyarakat Indonesia untuk menghadapi ancaman resesi.

Menurut dia, Finance Day Festival 2023 merupakan bagian dari komitmen AAGI untuk mendukung peningkatan kesadaran pentingnya literasi keuangan (financial literacy) dan perencanaan keuangan (financial planning) di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan misi AAGI untuk selalu memberi dampak pada kehidupan setiap individu (impacting live always).

“Finance Day Festival 2023 diharapkan bisa sekaligus mendukung Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia dari pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional,” ucap James Lim.

Finance Day Festival 2023 akan diadakan di AIA Central pukul 10.00 WIB dengan mengusung tema “Secure Your Future with Perfect Financial Planning”. Di dalam acara tersebut akan ada tiga sesi diskusi yang masing-masing membahas topik Budgeting, Investment, dan Entrepreneurship.

Sesi pertama dengan topik Budgeting akan dibawakan Andreas Chrisdikananda, Content Creator dan Entrepreneur. Sesi kedua dengan topik Investment dibawakan oleh Marco Poetra Kawet, Head of IDX Jakarta Representative Office. Kemudian, sesi terakhir dengan topik Entrepreneurship oleh Catherina Halim, Content Creator dan Entrepreneurship.

