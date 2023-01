Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tipis Menjadi Rp 1.043.000 Per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas yang dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk atau harga emas antam tercatat stabil dengan kenaikan tipis Rp 250 menjadi Rp 1.043.000 per gram pada perdagangan hari ini, Minggu, 15 Januari 2023. Sebelumnya pada Sabtu, 14 Januari 2023, harga emas Antam berada di level Rp 1.042.750 per gram.

Kenaikan harga emas Antam seiring dengan tren menguatnya harga emas dunia dan mendekati level tertinggi. Penguatan harga emas dipicu oleh inflasi yang surut mendorong imbal hasil obligasi dan dolar lebih rendah di tengah ekspektasi bahwa The Fed akan jauh lebih tidak agresif dengan kenaikan suku bunga tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

“Penguatan emas juga disebabkan dolar merosot ke level terendah tujuh bulan setelah data menunjukkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) AS turun ke laju paling lambat dalam setahun selama Desember. Tren pelunakan inflasi itu pun Bkemungkinan bakal mengundang pergeseran retorikan hawkish The Fed,” kata Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi melalui keterangan tertulis, Minggu, 15 Januari 2023.

Seiring meredanya inflasi, Ibrahim melanjutkan, pasar saat ini memperkirakan adanya peluang hampir 95 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Februari mendatang. Begitupun dengan para ekonom bahkan berharap bank sentral mengumumkan kenaikan yang lebih kecil lagi sebesar 25 basis point.

“Ekspektasi yang meningkat dari pergeseran ini telah mendorong reli tajam pada emas sejak akhir Desember, mengingat logam kuning ini memberikan sedikit kelegaan setelah dihantam oleh kenaikan suku bunga yang tajam sepanjang tahun 2022,” ujar Ibrahim, mengutip President and Founder at Astronacci Aviatio Gema Merdeka Goeyardi.

Sementara untuk perdagangan besok Senin, 16 Januari 2023, Ibrahim memperkirakan harga emas dunia bakal menguat di rentang US$ 1.910,10 hingga US$ 1.930,30 per troy ounce, setelah dalam penutupan pasar Amerika akhir pekan ini ditutup di level US$ 1.920,67 per troy ounce.

Adapun berikut rincian harga emas Antam yang berlaku pada hari ini:

0,5 gr Rp 571.500

1 gr Rp 1.043.000

2 gr Rp 2.026.000

3 gr Rp 3.014.000

5 gr Rp 4.990.000

10 gr Rp 9.925.000

25 gr Rp 24.687.000

50 gr Rp 49.512.000

100 gr Rp 98.512.000

250 gr Rp 246.015.000

500 gr Rp 491.820.000

1.000 gr Rp 983.600