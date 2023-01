Bitcoin Naik ke Atas USD 20 Ribuan Selama Dua Bulan Lebih, Analis: Pasar Harus Hati-hati

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan harga aset Bitcoin bakal menguat di kisaran US$ 20.195,2 hingga US$ 21.567,3 per koin dalam perdagangan besok Senin, 16 Januari 2023.

Adapun sebelumnya dalam perdagangan Sabtu, 14 Januari 2023, Bitcoin berada di level US$ 20.870,7 per koin atau naik 10,78 persen dengan volume transaksi US$ 45,10 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar US$ 402,31 miliar.

Seluruh aset kripto menghijau

“Akhir pekan ini cocok diberi label green weekend karena seluruh aset kripto mengalami kenaikan. Bahkan Bitcoin ai di atas US$ 20 ribu untuk pertama kalinya setelah lebih dari bulan,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Ahad, 15 Januari 2023.

Adapun total kapitalisasi pasar kripto naik 4,63 persen, ditutup pada level US$ 938.122 miliar. Level tertinggi berada pada US$ 956,061 miliar, sedangkan level terendah berada pada US$ 895,279 miliar.

Bitcoin sebagai aset dengan kapitalisasi terbesar ditutup di zona hijau, dengan kenaikan sebesar 5,75 persen. Sedangkan ETH naik sebesar 2,49 persen dan BNB naik 2,09 persen.

Beberapa aset kripto lainnya juga berhasil mengalami kenaikan tinggi pada penutupan perdagamgam harian Ahad pagi ini. Misalnya, MANA yang berhasil naik 28,66 persen dan GALA naik 25,24 persen—bergairan setelah sempat mengalami koreksi.

