Kedubes AS Buka 2 Lowongan Kerja dengan Gaji Rp 98 Jutaan Setahun, Tertarik?

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Amerika Serikat atau Kedubes AS membuka lowongan kerja dan Warga Negara Indonesia (WNI) bisa mendaftar. Gaji yang ditawarkan untuk dua formasi ini sebesar Rp 98 juta per tahun atau sekitar Rp 8 juta per bulan. Apakah Anda tertarik?

Dilansir dari laman id.usembassy.gov, tercatat di antaranya dua lowongan kerja untuk WNI. Formasi lowongan kerja yang ditawarkan adalah sebagai bodyguard dan mail room clerk (petugas ruang surat. Yang lolos dalam proses seleksi nantinya akan ditempatkan di Jakarta.

Adapun waktu pendaftaran lowongan kerja ini dibuka sejak 6 Januari 2023 hingga 20 Januari 2023. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dan seperti apa deskripsi pekerjaannya? Simak detailnya berikut ini.

Bodyguard

Deskripsi pekerjaan:

Bertugas sebagai pengawal dalam pelaksanaan operasi keamanan pelindung untuk Kepala Misi Duta Besar I AS dan pejabat pemerintah AS yang ditunjuk.

Periode pendaftaran:

Waktu mendaftar dibuka pada 6 - 20 Januari 2023.

Besaran gaji:

Adapun gaji yang diberikan mencapai Rp 98.167.533 per tahun.

Persyaratan:

- Berpengalaman minimal tiga tahun pengalaman sebagai bodyguard komersial, sipil, atau polisi atau militer.

- Pendidikan minimal sekolah menengah.

- Memiliki pengetahuan dalam membaca, menulis, atau berbicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini akan diuji.

- Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang masih berlaku. Mampu menunjukkan keterampilan dasar mengemudi yang aman dalam ujian lisan maupun praktik. Mampu mengoperasikan kendaraan lapis baja (jika tersedia) dan lulus pelatihan mengemudi defensif. Ini akan diuji.

- Semua pelamar yang dipertimbangkan akan diminta untuk lulus sertifikasi medis dan keamanan.

Mail Room Clerk (Petugas Ruang Surat)

Deskripsi pekerjaan:

Bertugas menerima, mengirim, menyortir, dan mendistribusikan surat dari berbagai sumber, termasuk surat lokal dan internasional, surat Kantor Pos Diplomatik (DPO), bahan kantong diplomatik, dan layanan kurir komersial.

Periode pendaftaran:

Waktu mendaftar dibuka pada 6 - 20 Januari 2023.

Besaran gaji:

Adapun gaji yang diberikan mencapai Rp 98.167.533 per tahun.

Persyaratan:

- Berpengalaman minimal satu tahun dalam layanan pelanggan, bantuan kantor, atau pekerjaan klerikal.

- Pendidikan minimal SMA/sederajat.

- Memiliki pengetahuan kerja yang baik dalam berbicara, membaca, atau menulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Ini akan diuji.

- Harus memiliki surat izin mengemudi (SIM) A yang masih berlaku. Ini akan diuji.

- Semua pelamar yang dipertimbangkan akan diminta untuk lulus sertifikasi medis dan keamanan.

Selain itu, ada beberapa posisi lain yang tersedia, seperti Administrative Assistant, USEFM Consular Associate, dan sebagainya. Namun, lowongan tersebut ditujukan untuk US Citizen Eligible Family Member (USEFM).

Untuk mendaftar lowongan yang diinginkan, kunjungi laman https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancysearch/searchVacancies.hms?_ref=shpkr0znpt0. Lalu, klik posisi yang diinginkan dan klik 'APPLY TO THIS VACANCY'.

