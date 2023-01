Erick Thohir Cerita Komitmen Investasi Rp 1,2 Triliun dari Qatar untuk Bangun Hotel di Labuan Bajo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menceritakan soal komitmen investasi dari Qatar senilai US$ 80 juta untuk membangun hotel di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai modal yang ditanamkan itu setara dengan Rp 1,2 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.144 per dolar AS.

Adapun investasi itu akan digunakan untuk menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN 2023 yang bakal digelar di Labuan Bajo.

"Komitmen ini kami dorong saat kami ke Doha, Qatar beberapa waktu lalu," ujar Erick dalam konferensi pers Natal Bersama 2022 Kementerian BUMN dan BUMN di Tangerang, Banten, Sabtu, 14 Januari 2023.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan Labuan Bajo menjadi tempat utama perhelatan KTT ASEAN 2023, destinasi wisata di daerah pun tersebut terus didorong.

Erick menjelaskan, untuk menyukseskan penyelenggaraan acara tersebut, selain infrastruktur alias hardware, sisi software atau penyelenggaraan berbagai acara turut didorong, salah satunya di bidang pariwisata.

Sama halnya ketika ketika pemerintah mendorong pariwisata di Bali lewat perhelatan KTT G20 2022. Akhirnya perekonomian Pulau Dewata pun berangsur tumbuh.

Sementara di Labuan Bajo, pembangunan infrastrukturnya sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Walhasil, lewat penyelenggaraan KTT ASEAN 2023, pemerintah akan kembali mendorong pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo ini dilakukan antara lain dengan perbaikan bandara dan pembangunan pelabuhan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. "Kami juga mendorong pembangunan dermaga dan hotel, tetapi jangan BUMN terus yang membangunnya dan berinvestasi. Saya harapkan dari pihak swasta bisa turut mendorong investasi," ucap Erick Thohir.

