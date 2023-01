Tesla Tak Kunjung Masuk RI, Menteri Luhut: Insentif Pemerintah Sudah Menarik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim pemerintah masih melakukan pembicaraan dengan Tesla milik Elon Musk terkait rencana investasi di Indonesia. Tesla sampai sekarang belum kunjung merealisasikan investasinya di Indonesia, sekalipun Elon sudah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Amerika Serikat, Mei 2022.

Baca juga : Elon Musk Ajak Presiden Jokowi Berkeliling Kantor SpaceX

Luhut membantah bila insentif yang diberikan Indonesia untuk Tesla tidak semenarik insentif yang diobral negara lain. "Tidak, sekarang sudah diputuskan Presiden insentif yang akan diberikan saya kira akan cukup menarik," kata Luhut saat ditemui di kompleks GBK, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2022.

Meski demikian, Luhut enggan bicara lebih jauh soal progres dari pembicaraan dengan Tesla. Ia berdalih ada non-disclosure agreement (NDA) dengan Tesla. "Jadi kami masih belum bisa buka, tetapi yang saya bisa pastikan kami masih berbicara dengan Tesla," ujarnya.

Ditanya soal seberapa dekat kemungkinan Tesla akan masuk ke Indonesia, Luhut juga enggan menanggapinya. "Tapi intinya kemarin masih bicara, nanti minggu depan kami masih bicara lagi," kata dia.

Sebelumnya, kabar pembangunan pabrik Tesla di Indonesia kembali muncul. Bloomberg, seperti dikutip Reuters melaporkan Tesla bakal segera meneken kontrak pembangunan pabrik di Indonesia dengan kapasitas 1 juta unit. Namun laporan Bloomberg tersebut itu tidak mencantumkan nama sumber atau unnamed source.

Baca juga : Tesla Dikabarkan Bakal Segera Bangun Pabrik di Indonesia, Ini Respons Elon Musk

Belakangan CEO Tesla Inc. Elon Musk menyoalnya dan mengatakan media perlu berhati-hati dalam menulis artikel dengan mengutip 'sumber tanpa nama'.

"Please be cautious about writing articles citing 'unnamed sources', as they are frequently false," cuit Elon melalui akun Twitter pribadinya @elonmusk, Kamis, 12 Januari 2023.

Sementara itu, Luhut mengatakan negosiasi dengan Tesla masih berlangsung. Namun Luhut menolak memberikan informasi lebih lanjut dengan alasan menjaga kerahasiaan perjanjian. Pihak Tesla pun enggan menanggapi permintaan konfirmasi dari Reuters.

Berdasarkan laporan terbaru Reuters, pembicaraan Tesla dengan pemerintah Indonesia mencakup rencana fasilitas produksi dan untuk memfasilitasi rantai pasokan perusahaan. Tesla telah menandatangani kontrak senilai sekitar US$ 5 miliar untuk membeli bahan baterai dari perusahaan pengolahan nikel di Indonesia.

Elon Musk bulan lalu mengatakan Tesla bakal segera memilih lokasi pabrik raksasa barunya di negara bagian Nuevo Leon, Meksiko utara, paling cepat Desember.

Pada November tahun lalu, kantor kepresidenan Korea Selatan juga mengungkapkan Elon telah menyatakan bahwa Korea Selatan adalah salah satu kandidat lokasi teratas di Asia untuk membangun pabrik mobil listrik.

Baca juga : Bahlil Soal Kabar Terbaru Investasi Tesla: Menko Luhut yang Paling Tahu

Hingga saat ini, pabrik mobil listrik Tesla telah tersebar di berbagai negara, yaitu di Cina, Jerman, dan Amerika Serikat.

Sebelumnya, Elon Musk menyebutkan bagaimana seharusnya Indonesia berkontribusi untuk ekosistem kendaraan listrik (EV). Hal itu dia sampaikan di acara B20 Summit Indonesia 2022 secara virtual dan diwawacarai oleh CEO Bakrie & Brothers Anindya Bakrie.

"Anda tahu, Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi Electro State. Kami juga memiliki bahan baterai yang khas, nikel. Kami juga memiliki potensi energi terbarukan," ujar Anindya pada Senin, 14 November 2022.

Menanggapi hal tersebut, Elon Musk menyatakan Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dengan produksi bahan-bahan penting untuk manajemen di bidang tersebut, salah satunya nikel. Dia menjelaskan nikel adalah bahan utama dalam baterai lithium terutama untuk kendaraan listrik jarak jauh.

"Nikel sebenarnya merupakan mayoritas berat baterai. Itu seharusnya sangat penting, karena membutuhkan baterai dengan kepadatan energi yang sangat tinggi," tutur Elon Musk.

Baca juga : Kata Elon Musk Soal Tesla Dikabarkan Bakal Bikin Pabrik di Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini