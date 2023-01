Masuk Panen Raya, Menteri Perdagangan : Impor Beras Bulog Harus Berakhir Bulan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperingatkan Perum Bulog untuk menghentikan impor beras bulan ini karena sudah memasuki masa panen raya. "Puncak panen raya nanti Maret. Jadi impor enggak boleh lagi Februari. Januari terakhir," ujarnya saat ditemui di Tangerang pada Kamis, 12 Januari 2023.

Zulkifli mengatakan hingga saat ini Bulog baru melakukan impor beras sebanyak 70 ribu ton dari target 500 ribu. Cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog pun tersisa 330.000 ton dan penyalurannya belum merata. Alhasil, pemerintah belum melakukan intervensi harga di pasaran secara optimal. Kondisi tersebut yang membuat harga beras tak kunjung melandai.

Kendati demikian, Zulkifli yakin harga beras akan segera turun seiring panen raya terjadi di berbagai sentra beras dalam negeri. Ia memprediksi harga beras secara nasional turun menjadi Rp 9.450 per kilogram.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan hal yang senada. Ia berujar distribusi CBP belum optimal sehingga harga beras masih melonjak. Ia pun mendorong Bulog segera menyelesaikan impor agar stok CBP mumpuni dan bisa meredam harga beras di pedagang maupun di level konsumen.

Di sisi lain, Arief memastikan harga beras petani di masa panen raya tidak akan terpengaruh oleh aktivitas impor beras. Arief berjanji impor beras akan dihentikan saat panen raya tiba, sehingga harga beras di petani akan tetap stabil.

"Begitu panen raya, keran impor Bulog kami tutup," ujarnya saat ditemui Tempo di kantor Foodbank of Indonesia, Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Januari 2023.

Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan mencatat harga beras medium per 12 Januari 2023 masih naik 2,73 persen dibanding bulan lalu menjadi Rp 11.300 per kilogram. Sementara beras premium menembus harga Rp 13.200 per kilogram.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 12 Januari 2023 juga mencatat harga beras medium tembus Rp 12.750 per kilogram. Sementara harga beras kualitas super I mencapai Rp 14.100 per kilogram. Kemudian beras kualitas bawah sebesar Rp 11.600 per kilogram.

