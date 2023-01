Bos BTN Yakin Bisnis Kredit Tumbuh 11 Persen di Tengah Ketidakpastian Global 2023

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon L. P. Napitupulu yakin bahwa bisnis kredit akan tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Salah satunya adalah karena pemerintah telah menaikan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 10 persen, dari 200 ribu unit rumah menjadi 220 unit di tahun 2023.

“Kita lihat di tahun 2023 ini pemerintah telah memutuskan menaikan kuota 10 persen dari 200 ribu menjadi 220 ribu unit rumah di tahun 2023. Belum yang dari Tapera, belum lagi dana bergulirnya,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 11 Januari 2023.

Sehingga, Nixon melanjutkan, pihaknya yakin bahwa ke depan bisnis kredit masih bisa tumbuh double digit sekitar 10-11 persen. “Terutama sekali masih dari KPR, juga dibantu dari kredit-kredit komersial maupun kredit-kredit UKM,” kata Nixon.

Hingga akhir tahun lalu, kata dia, binis kredit tumbuh cukup baik. “Bank BTN akhir tahunlah tapi masih anaudited ya, bisa dibilang tumbuh kita cukup baik di bisnis kredit yaitu 8,5 persen. Dan terbesar masih berasal dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, bahkan mendekati double digit,” ucap dia.

Menurut dia, secara sejarah bisnis BTN itu ada di KPR. Nixon juga menjelaskan bahwa KPR di segmen bawah cukup menarik karena pertumbuhannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang middle up. “Kami yakin 2023 bisa tetap tumbuh,” kata Nixon.

Senada dengan Nixon, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, juga menyambut tahun 2023 dengan optimistis. Meskipun di tengah dinamika makro ekonomi nasional dan global, serta kondisi Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan Perekonomian Nasional pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2022.

Menurut dia, Bank BTN berhasil menyelesaikan target bisnis dengan baik. BTN akan kembali pada masa kejayaannya dimana tahun 2022 akan ditutup dengan raihan kinerja terbaik dalam 10 tahun terakhir.

“Pencapaian itu menunjukkan that we are back on track. Kami akan menjaga pencapaian ini agar dapat sustainable ke depan dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan serta peningkatan layanan,” kata Haru. “Sehingga tujuan besar Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia pada Tahun 2025 dapat terwujud.”

