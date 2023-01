Harga Minyak Akan Menguat hingga USD 77,20 AS per Barel, Didorong Pembukaan Perbatasan Cina

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan harga minyak dunia dalam perdagangan Selasa, 10 Januari 2023, bakal menguat di rentang 73,50 hingga 77,20 dolar AS per barel. Adapun sebelumnya pada Senin, 9 Januari 2023, harga minyak di pasar Eropa diperdagangkan pada 76,24 dolar AS per barel.

“Harga minyak naik lebih dari 2 persen pada Senin karena langkah Cina membuka kembali perbatasannya, sehingga mendorong prospek permintaan dan membayangi kekhawatiran resesi global,” ujar Ibrahim melalui keterangan yang diterima Tempo, Senin, 9 Januari 2023.

Ibrahim berujar bahwa reli tersebut merupakan bagian dari pemulihan yang lebih luas dalam sentimen risiko yang didukung pembukaan Cina sebagai importir minyak mentah terbesar. Selain itu harga minyak diperkirakan menguat seiring harapan kenaikan suku bunga AS yang tidak terlalu agresif. Hal ini seiring ekuitas Asia yang naik dan Dolar yang melemah.

Dia juga mengatakan permintaan minyak dunia akan tetap tinggi jika resesi dapat dihindari. “Pembukaan kembali ekonomi Cina secara bertahap akan memberikan dukungan harga tambahan dan tak terukur karena Cina merupakan importir terbesar dunia,” kata Ibrahim.

Cina memang telah membuka perbatasan pada akhir pekan kemarin untuk kali pertama setelah 3 tahun akibat pandemi Covid-19. Perjalanan di dalam negeri pun diperkirakan mencapai 2 miliar perjalanan selama periode Tahun Baru Imlek kali ini—meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2022 dan 70 persen dibandingkan 2019.

Kendati demikian, arus perjalanan di Cina juga menyebabkan kekhawatiran kembali terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Sebab lonjakan kasus Covid-19 pada akhirnya dapat menghambat aktivitas ekonomi.

Kekhawatiran tersebut, Ibrahim melanjutkan, tercermin dalam struktur pasar minyak. “Baik kontrak jangka pendek Brent dan minyak mentah AS diperdagangkan dengan diskon hingga bulan depan. Struktur yang dikenal sebagai contango, yang biasanya menunjukkan sentimen bearish,” ungkapnya.

