Layanan Livin' by Mandiri Hadir di Mancanegara

INFO BISNIS – Tidak hanya di dalam negeri, dengan kehadiran layanan bertajuk Livin’ Around The World, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri bisa secara mudah mengakses bahkan membuka rekening di Livin’ by Mandiri. Kini aplikasi digital andalan Bank Mandiri itu sudah dapat dinikmati oleh nasabah yang berada di mancanegara mulai dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Singapura dan puluhan negara lainnya.

"Bank Mandiri menjadikan seluruh layanan terdigitalisasi secara total untuk hadir sebagai one stop financial solution bagi nasabah, termasuk Livin' by Mandiri yang menyapa secara langsung masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia. Livin' pun kini hadir Around The World," kata Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam perhelatan Indonesian Festival di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 8 Januari 2023.

Keikutsertaan Bank Mandiri dalam Indonesian Festival di AS ini turut menghadirkan ragam edukasi finansial dan yang diikuti oleh 2.000 lebih Warga Negara Indonesia (WNI) di Los Angeles. Bank Mandiri juga memperkenalkan layanan terbaru Livin' by Mandiri untuk memudahkan transaksi finansial kepada puluhan diaspora Indonesia yang berada di Amerika Serikat (AS). Dengan layanan ini nasabah dan calon nasabah yang berada di luar negeri dapat menggunakan nomor SIM Card negara setempat untuk bertransaksi.

Tidak hanya kebutuhan transaksi finansial, Livin' juga mampu mendukung investasi masa depan nasabah melalui beragam fitur seperti Tabungan Rencana atau saving plan, Deposito hingga pembelian Reksa Dana di fitur Livin' Investasi dalam satu aplikasi. Di samping itu, Bank Mandiri juga telah melengkapi kebutuhan gaya hidup nasabah seperti pembelian tiket pesawat kembali ke Indonesia, dan ragam layanan lainnya melalui fitur Sukha.

"Fitur global Livin' by Mandiri juga dapat memudahkan ragam kebutuhan transaksi bagi diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Salah satunya yang menjadi tujuan utama lebih dari 150 ribu lebih diaspora Indonesia atau negara yang menjadi pusat bisnis global," kata Darmawan.

Bank Mandiri, kata dia, turut memberikan ragam promo khusus seperti reward sebesar Rp 500.000 untuk nasabah baru dan Rp 300.000 untuk aktivasi Livin’ by Mandiri bagi nasabah eksisting. Termasuk program cashback 24 persen di Traveloka pada fitur Livin’ Sukha serta program transaksi Rp 1 di Bazzar UMKM selama acara berlangsung. Adapun, lewat transformasi digital tersebut, sampai dengan awal Desember 2022 Livin’ by Mandiri telah diunduh oleh lebih dari 20 juta kali dengan total transaksi melebihi 1,7 miliar transaksi dan nilai transaksi menembus Rp 2.100 triliun.

Ke depan Bank Mandiri juga akan terus melengkapi dan mengembangkan Livin’ by Mandiri dengan fitur-fitur unggulan seperti transfer valuta asing untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah. Selain itu, nantinya Livin’ bisa melayani pembelian Surat Berharga Negara sehingga nasabah yang berada di luar negeri dapat tetap berpartisipasi membangun negeri.