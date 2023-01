Nilai Tukar Rupiah Menguat, Peminat Dolar Menurun

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin, 9 Januari 2023 sore ditutup menguat. Penguatan nilai tukar rupiah seiring turunnya minat pelaku pasar terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Senin sore ini rupiah ditutup menguat 65 poin atau 0,42 persen ke posisi Rp 15.568 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 15.633 per dolar AS.

"Ekspektasi The Fed akan mengambil langkah sesuai sikap yang sudah diumumkan menyebabkan turunnya minat pelaku pasar terhadap dolar AS," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Pada akhir pekan lalu rilis data non-farm employment change AS menunjukkan kenaikan sebesar 223.000 pekerjaan, di atas ekspektasi 200.000 pekerjaan, tetapi diikuti oleh turunnya rata-rata upah per jam atau average hourly earnings.

Data pertumbuhan upah per jam pada Desember yang merupakan salah satu indikator inflasi menunjukkan pertumbuhan 0,3 persen, lebih rendah dibandingkan ekspektasi bulan sebelumnya 0,4 persen. Hal itu menyebabkan kurangnya alasan untuk mendorong The Fed mengambil sikap yang agresif pada pertemuan awal Februari nanti.

Sedangkan data tingkat pengangguran yang turun, walau mengejutkan, tidak memberikan dampak bagi sentimen The Fed. Tingkat pengangguran pada Desember turun menjadi 3,5 persen dari bulan sebelumnya 3,7 persen.

Pasca-rilis data tenaga kerja tersebut, pelaku pasar memandang The Fed masih akan mengambil langkah sesuai ekspektasi yaitu kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Hal itu sejalan dengan pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell pada Desember lalu dan isi dari notula rapat The Fed yang diumumkan pekan lalu.

Rupiah pada Senin pagi tadi dibuka menguat ke posisi Rp 15.580 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp 15.556 per dolar AS hingga Rp 15.586 per dolar AS.

Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin menguat ke posisi Rp 15.574 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp 15.635 per dolar AS.

