Angka Pengangguran dan Kemiskinan Belum Turun Meski Ekonomi Tumbuh, Kenapa?

Saat penutupan pasar Amerika pada Sabtu, 7 Januari 2023, harga emas ditutup di level USD 1.866, 78 per troy ounce.

Harga emas Antam di awal tahun 2023 meski sempat berfluktuasi tapi trennya relatif stabil di atas Rp 1 juta per gram. Apa saja faktor pendorongnya?

Harga Emas Antam Hari Ini Turun jadi Rp 1.022.000 per Gram Usai Melambung Kemarin, Kenapa?

Nilai tukar rupiah pada sore hari ini, Kamis, 5 Januari 2023, ditutup melemah 34 poin di level 15.616 per dolar AS.

Rupiah Hari Ini Melemah di Level 15.616 per Dolar AS, Apa Saja Pemicunya?

Rupiah Melemah Rp 15,601 Per Dolar AS, Pasar Tunggu Pengumuman Hasil Pertemuan The Fed Besok

Nilai rupiah menutup perdagangan Selasa, 3 Januari 2023, dengan pelemahan 28 poin di level Rp 15.601

