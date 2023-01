Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 1.000 per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau Antam naik Rp 1.000 per gram pada hari ini Senin, 9 Januari 2023. Harga dasar emas batangan yang dijual oleh perusahaan emas terbesar Indonesia itu tercatat naik tipis menyentuh angka Rp 1.033.000 per gram atau naik 0,09 persen bila dibandingkan harga emas sehari sebelumnya yang berada pada angka Rp1.032.000 per gram.

Baca juga : Harga Emas Dunia Menguat di Perdagangan Akhir Pekan Ini

Dalam satu pekan terakhir, harga emas Antam naik tipis 0,68 persen atau setara Rp 7.000. Pada Senin, 2 Januari lalu harga emas Antam menyentuh angka Rp 1.026.000 per gram. Satu pekan kemudian, harga emas Antam naik menjadi Rp 1033.000 per gram.

Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback oleh Butik Emas Logam Mulia ikut naik Rp 1.000 pada angka Rp 941.000 per gram. Selisih harga emas dengan harga buyback hari ini adalah sebesar Rp 92.000 per gram. Harga tersebut berdasarkan produk satu gram Butik Emas Logam Mulia di Gedung Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam dari mulai pecahan 0,5 gram hingga satu kilogram:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 566.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.033.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.006.000

- Harga emas 3 gram: Rp 2.984.000

- Harga emas 5 gram: Rp 4.940.000

- Harga emas 10 gram: Rp 9.825.000

- Harga emas 25 gram: Rp 24.437.000

- Harga emas 50 gram: Rp 48.795.000

- Harga emas 100 gram: Rp 97.512.000

- Harga emas 250 gram: Rp 243.515.000

- Harga emas 500 gram: Rp 486.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 973.600.000

Kenaikan harga emas Antam seiring dengan kenaikan harga emas dunia yang menguat mendekati level tertinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sikap pekerjaan Amerika Serikat yang moderat mengisyaratkan perlambatan suku bunga oleh Bank Sentral AS.

Bulan lalu, Nonfarm payrolls AS tumbuh sebesar 223.000, sekitar 40.000 di bawah level November dan dengan jumlah terkecil sejak 199.000 posisi ditambahkan pada Desember 2021.

Pertumbuhan penggajian bulan lalu masih jauh di atas perkiraan 200.000 oleh para ekonom. Hal itu membuktikan pekerjaan berat yang dilakukan The Fed dalam mendinginkan pasar pekerjaan yang tidak terkendali yang mendorong inflasi.

Baca juga : Keuntungan Investasi Emas Dibanding Saham saat Hadapi Resesi

Tetapi pelaku pasar masih berharap bank sentral melakukan kenaikan suku bunga sekecil 25 basis poin pada keputusan kebijakan berikutnya pada bulan Februari, setelah kenaikan 50 basis poin pada Desember dan empat kenaikan berturut-turut sebesar 75 basis poin antara Juni dan November.

Direktur sekaligus Founder Astronacci Aviatio Gema Merdeka Goeyardi mengatakan laporan nonfarm payrolls mendukung harga emas dunia kembali menguat karena The Fed lebih sedikit menaikkan suku bunga di tahun ini.

"Tanda-tanda pelemahan dolar AS lebih lanjut karena sektor jasa menyusut, ini akan mendukung harga emas sebagai pelindung nilai dan akan kembali diminati," kata Gema.

ANTARA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.