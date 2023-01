Analis Prediksi Harga Emas Menguat di Perdagangan Besok

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur PT Laba Forexindo Berjangka memprediksi harga emas dunia akan diperdagangkan di rentang USD 1.855,454 hingga USD 1.872,30 per troy ounce pada perdagangan Senin, 9 Januari 2023. Sebelumnya, dalam penutupan pasar Amerika pada Sabtu, 7 Januari 2023, harga emas ditutup di level USD 1.866, 78 per troy ounce.

“Harga emas kembali menguat mendekati level tertinggi tujuh bulan lagi pada hari Jumat karena pertumbuhan pekerjaan AS yang moderat mengisyaratkan perlambatan kenaikan suku bunga oleh The Federeal Reserve atau The Fed,” kata Ibrahim melalui keterangan tertulis pada Minggu, 8 Januari 2023.

Penguatan harga emas juga didorong nonfarms payroll AS yang tumbuh sebesar 223.000 pada bulan lalu atau sekitar 40.000 di bawah level bulan November dan dengan jumlah terkecil sejak 199.000 posisi ditambahkan pada Desember 2021. Sedangkan pertumbuhan penggajian bulan lalu masih jauh di atas perkiraan 200.000 oleh para ekonom.

“Ini membuktikan pekerjaan berat yang dilakukan The Fed dalam mendinginkan pasar pekerjaan yang tidak terkendali yang mendorong inflasi," kata dia.

Namun, kata Ibrahim, pasar masih bertaruh pada bank sentral untuk melakukan kenaikan suku bunga 25 basis poin pada keputusan kebijakan berikutnya pada bulan Februari, setelah kenaikan 50 basis poin pada bulan Desember dan empat kenaikan berturut-turut sebesar 75 basis poin antara bulan Juni dan Nopember.

“Tanda-tanda pelemahan dolar AS lebih lanjut karena sektor jasa menyusut juga akan mendukung harga emas sebagai lindung nilai dan akan kembali diminati,” ujar Ibrahim, mengutip catatan President and Founder at Astronacci Aviatio Gema Merdeka Goeyardi

Adapun suku bunga AS saat ini berada di puncak 4,5 persen setelah The Fed menambahkan 425 basis poin ke suku bunga sejak Maret. Sebelumnya, suku bunga memuncak hanya 0,25 persen karena bank sentral memangkasnya setelah wabah global pandemi virus corona pada Maret 2020.

