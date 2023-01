Jokowi Bagi-bagi Amplop Rp1,2 Juta ke Pedagang Pasar Sentul Yogyakarta: Buat Tambahan Modal

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengunjungi Pasar Sentul, Yogyakarta pada Minggu pagi, 8 Januari 2023. Melalui tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi terlihat bertanya situasi harga dan pasokan bahan pokok. Kemudian ia membagikan amplop berisi uang tunai kepada satu persatu pedagang di pasar tersebut.

"Ini Rp 1,2 juta untuk bantuan tambah modal ya," tuturnya kepada para pedagang sambil mengulurkan amplop tersebut. Selain uang tunai, Jokowi juga mambagikan kaos berwarna hitam kepada sejumlah pengunjung pasar.

Adapun para pedagang mengeluhkan kenaikan harga beras dan stok Minyakita yang kosong. Di sisi lain, para pedagang menyebutkan harga telur ayam sudah mulai berangsur-angsur turun.

Karti, pedagang Pasar Sentul mengatakan harga minyak goreng saat ini sebesar Rp 14.500 per liter. Harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp 14.000 per liter. Sementara Oka, pedagang lainnya mengeluhkan harga beras yang masih naik sekitar Rp 1.000 rupiah per kiligramnya.

Jokowi menuturkan dia sengaja menyempatkan berkunjung ke Pasar Sentul untuk meninjau harga-harga setelah perayaan Tahun Baru 2023. Menurutnya, harga mayoritas komoditas masih stabil, kecuali beras. Namun ia memperkirakan harga beras akan segera turun pada Februari mendatang, mengingat akan terjadi panen di bulan tersebut.

"Kita harapkan stabilitas seperti ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta saja, tapi juga di pasar-pasar lain di provinsi lain," tuturnya usai mengunjungi kios-kios pasar.

Jokowi juga berharap usai pencabutan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia atau PPKM pada 30 Desember 2022 lalu, outlet UKM dan toko-toko kecil dapat kembali ramai pembeli seperti sebelum pandemi. Menurut Jokowi, saat ini dampak pencabutan PPKM memang belum terasa, tapi ia memperkitakan imbasnya akan mulai terlihat pada Februari 2023.

Adapun berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, Kementerian Perdagangan per 7 Desember 2023, harga beras medium tercatat naik 2,73 persen dibandingkan bulan lalu menjadi Rp 11.300 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng kemasan sederhana mencapai Rp 16.400 per kilogram dan Minyakita Rp 14.100 per liter. Harga telur ayam pun terpantau masih tinggi sebesar Rp 31.000 per kilogram. Kemudian kenaikan harga pangan tertinggi adalah cabai rawit merah sebesar 24,2 persen menjadi Rp 65.700 per kilogram.

