Jadi Bank Digital, Bank Mayora Perkenalkan Manajemen Baru

INFO BISNIS – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Mayora, anak usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada Jumat 6 Januari 2023 memutuskan untuk memperbarui jajaran direksi dan komisaris Bank Mayora. Direktur Utama Ricky Budiono, Komisaris Utama Dharmawan Atmadja, serta Komisaris Idependen Taryadi Supangkat sepakat diberhentikan dengan hormat oleh para pemegang saham.

Sementara itu, Jenny Wiriyanto ditunjuk sebagai Direktur Utama dan Andi M Andries serta Prihadiyanto sebagai Direktur. RUPS juga menunjuk Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Komisaris Utama yang saat ini menjabat sebagai SEVP Corporate Transformation BNI. Turut bergabung dalam manajemen baru Bank Mayora yaitu Prihadiyanto selaku Direktur yang telah diangkat pada RUPS LB sebelumnya pada bulan Oktober 2022.

Pengangkatan Baru dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan jajaran direksi lainnya terdapat Tiolina Tumanggor dan Tjahojo Bengawan sebagai Direktur, serta Joys Djajanto dan Rufina Tinawati Marianto sebagai Komisaris Independen.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. telah resmi mengakuisisi PT Bank Mayora pada 18 Mei 2021 untuk kemudian ditransformasi menjadi Bank Digital. Berbagai persiapan sebagai bagian dari proses transformasi bank digital telah dilakukan, termasuk persiapan rebranding atas perubahan nama dan logo yang akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Pengangkatan manajemen baru diharapkan dapat memperkuat struktur manajemen perseroan dalam melakukan transformasi Bank Digital sebagai penyedia solusi finansial terintegrasi berbasis digital khususnya pada segmen UMKM. “Kami berharap Bank Mayora ke depannya dapat meningkatkan kinerja perseroan yang lebih baik sehingga turut berkontribusi positif kepada performance BNI Group secara konsolidasi,” kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar

Menurut Royke, Direksi baru Bank Mayora saat ini merupakan kombinasi yang ideal karena terdiri dari profesional dan expertise yang berasal dari berbagai latar belakang, yaitu konsultan, startup, fintech dan tentunya perbankan. “Melalui kolaborasi manajemen baru Bank Mayora dipercaya dapat membawa perubahan positif dengan semangat dan harapan baru dalam mewujudkan visi Bank Digital tersebut menjadi Bank UMKM “digital-first” yang terunggul di Indonesia.”

Adapun, Hussein Paolo Kartadjoemena merupakan lulusan Bachelor of Arts in Economics dari Harvard University yang saat ini menjabat sebagai SEVP Corporate Transformation BNI sejak 2020. Sementara itu, Jenny Wiriyanto merupakan lulusan Master’s Degree International Business dari National University yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Batumbu (2020-2022) dan Direktur Maybank (2009-2020) sebagai Direktur Community Financial Services.

Selanjutnya, Prihadiyanto merupakan lulusan Sarjana Electrical Engineering dari Universitas Indonesia yang sebelumnya menduduki posisi Managing Director - Accenture Indonesia (1994-2022). Andi M Andries merupakan lulusan MBA dari University of San Fransisco dan Bachelor of Science Mechanical Engineering - University of Wisconsin yang sebelumnya menduduki posisi Chief Product and Innovation Officer - Investree (2016-2022).