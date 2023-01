Rupiah Ditutup Melemah di Level Rp 15.632 per Dolar AS Sore Ini

TEMPO.CO, Jakarta -Rupiah menutup perdagangan akhir pekan ini, Jumat, 6 Januari 2023, dengan pelemahan 16 poin di level Rp 15.632 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah juga sempat melemah 30 poin di level Rp 15.616 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah disebabkan penguatan dolar sehari menjelang pengumuman laporan pasar tenaga kerja. "Diyakini beberapa orang ini dapat memaksa investor untuk memikirkan kembali permainan ayam mereka melawan The Fed yang berpotensi mendorong greenback menuju kemenangan," kata Ibrahim melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Januari 2023.

Ibrahim berujar, laporan pekerjaan Desember yang akan segera dirilis diharapkan mampu menunjukkan bahwa ekonomi mampu menciptakan setidaknya 200.000 melalui pekerjaan bulan lalu. Sedangkan tingkat pengangguran stabil di level 3,7 persen.

Sedangkan pertumbuhan upah kemungkinan akan mendominasi perhatian dan diperkirakan melambat menjadi 0,4 persen untuk bulan ini dan 5 persen secara tahuna dari masing-masing 0,6 persen dan 5,1 persen.

"The Fed mengatakan tidak akan menurunkan suku bunga tahun ini. Tapi pasar tidak mempercayai pandangan tersebut," kata Ibrahim.

"Menurut Commerzbank, ini akan tetap menjadi aspek sentral yang mendominasi prospek dolar," imbuhnya.

Sementara dari dalam negeri, kinerja perekonomian yang menunjukkan tren penguatan tidak serta merta menguatkan rupiah. Ibrahim juga mengatakan, ekonomi Indonesia masih akan tetap menghadapi berbagai tantangan. Termasuk dalam menghadapi ketidakpastian global tahun ini.

"Seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan harga pangan, energi, dan inflasi, yang berpotensi menyebabkan resesi ekonomi global," ujar dia.

Adapun untuk perdagangan pekan depan, Ibrahim memperkirakan rupiah dibuka berfluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp 15.610 hingga Rp 15.670 per dolar AS.

Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Melemah, Sentimen Eksportir RI Tempatkan Valas di Luar Negeri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.