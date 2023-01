Tak Hanya Buruh, Perpu Cipta Kerja Diprotes Ekonom Senior, Pakar Hukum hingga Aktivis Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perpu Cipta Kerja tersebut diumumkan pekan lalu, Jumat, 30 Desember 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku dipanggil oleh Jokowi untuk menyampaikan penetapan Perpu tersebut. Jokowi juga sudah berbicara dengan Ketua DPR Puan Maharani soal keputusan tersebut. Adapun Perpu itu akan menggantikan UU Cipta Kerja.

“Pada prinsipnya ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja dan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU7/2009,” ujar dia dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Namun, terbitnya Perpu Cipta Kerja itu memunculkan banyak kritikan dari berbagai kalangan, mulai dari ekonom, pakar hukum dan lingkungan, sampai dengan buruh. Berikut detail kritikan tersebut:

1. Perpu Cipta Kerja genjot investasi otot, bukan otak

Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri menanggapi soal penerbitan Perpu Cipta Kerja. Ia menyoroti dalih pemerintah yang menyebutkan terbitnya Omnibus Law itu demi mencapai target investasi 2023 yang mencapai Rp 1.400 triliun. Faisal Basri lalu mengatakan sebetulnya nilai investasi yang ditanamkan di Indonesia sudah tinggi.

"Tapi investasi di Indonesia itu temannya Butan dan Myanmar, itu investasinya otot. Jadi yang dibangun itu bukan otak, tapi building and construction," tuturnya dalam diskusi publik secara virtual yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Kamis, 5 Januari 2023.

Adapun investasi di Tanah Air yang dimanfaatkan untuk pembangunan bangunan dan konstruksi mencapai 83 persen. Kemudian 2 persen lainnya untuk pembangunan transportasi. Sedangkan pemanfaatan suntikan modal untuk pembangunan IT capital dan other non IT capital hanya di kisaran 1 hingga 11 persen.

"Jadi sungguh dari sini saja menunjukkan semakin besar ini, pertumbuhannya semakin tidak berkualitas, karena investasi yang didengung-dengungkan itu sekedar bikin ibu kota, LRT, MRT, kereta cepat," ujar Faisal Basri.

Meski masyarakat tak menolak pembangunan fisik yang direncanakan pemerintah, ia menilai seharusnya pembangunan tersebut juga diiringi oleh suntikan modal pada sektor yang dapat meningkatkan kemampuan tenaga ahli di Tanah Air. Ia menyebutnya sebagai suntikan otak dalam bentuk IT capital, other non IT capital, dan research and development (R&D).

Sedangkan saat ini, ia menilai kondisi penelitian dan pengembangan di Indonesia sangat lemah, bahkan terlemah berdasarkan Global Knowladge Index (GKI). Dalam laporan GKI 2022, R&D Indonesia berada di urutan 81 dari 132 negara. Tercatat komponen paling buruk adalah kategori research, development and innovation yang rankingnya berada di urutan 115 .

Sedangkan saat ini, ia menilai kondisi penelitian dan pengembangan di Indonesia sangat lemah, bahkan terlemah berdasarkan Global Knowladge Index (GKI). Dalam laporan GKI 2022, R&D Indonesia berada di urutan 81 dari 132 negara. Tercatat komponen paling buruk adalah kategori research, development and innovation yang rankingnya berada di urutan 115 .

"Paling buruk ini R&D nya. Kalau R&D-nya jelek, maka inovasinya juga jelek. Padahal inilah yang menunjang untuk mendukung sustanability dari pertumbuhan itu, kalo nggak ada R&D ya susah," kata Faisal Basri.

Karena buruknya R&D, kondisi industri di Indonesia pun menjadi tidak berdaya saing. Ia merujuk pada Global Innovation Index 2022, di mana R&D Indonesia berada di urutan 75 dari 132 negara. Sehingga tidak hanya pertumbuhan ekonominya rendah, kata Faisal Basri, penggunaan otak di Indonesia pun terus merosot penggunaan.

"Itulah yang pada akhirnya hampir bisa dipastikan Indonesia akan mengalami middle income trap tidak terhindarkan kalau business as usual masih dikerjakan terus seperti sekarang ini," ujar Faisal Basri.

2. Perpu Cipta Kerja aneh bin ajaib

Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai Perpu Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi adalah bentuk permainan konstitusi. "Secara substansi materi, saya setuju dengan kawan-kawan buruh semuanya. Karena saya pun berpandangan Perpu ini (Cipta Kerja) mempermainkan konstitusi, sebagaimana dikatakan oleh Prof Denny Indrayana," kata Refly, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Refly saat ikut berdemo bersama dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Menurut dia, penerbitan Perpu Cipta Kerja jelas tidak mematuhi putusan konstitusi. Ia menyatakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi sudah jelas.

"Satu, harus berdasarkan pada basis yang jelas dan basis itu sudah dibuat dengan perubahan Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimana disitu disinggung juga tentang Undang-undang Omnibus Law," kata Refly.

Tetapi, kata dia, persoalannya adalah perintah MK untuk membuat Undang-undang Cipta Kerja dengan proses legislasi biasa antara DPR dan Presiden itu tidak dilaksanakan melalui Perpu Cipta Kerja.

"Bahkan, secara sengaja Presiden berusaha untuk mengangkangi hak konstitusional, hak legislasi dari DPR. Jadi, sangat aneh bin ajaib kalau mereka tidak menolak Perpu ini. Sekali lagi, aneh bin ajaib kalau DPR tidak menolak Perpu ini," ucap Refly.

Dia melanjutkan, DPR bukannya tersinggung dengan kekuasaan presiden yang otoritarian, tapi malah mengaminkan. "Jika demikian, kita tidak usah berharap ke DPR RI, kita datang ke MK. Pertanyaannya adalah kalau kita datang ke Mahkamah Konstitusi, bakal dikabulkan nggak pembatalan Perpu itu?" tutur Refly.

3. Perpu Cipta Kerja bukti oligarki ekonomi

Ekonom Senior Indef Didin S Damanhuri menilai oligarki ekonomi akan semakin mengendalikan politik Indonesia pada tahun ini. Hal itu menurutnya terbukti dari begitu cepatnya sejumlah undang-undang (UU) disahkan, bahkan di luar prosedur seperti UU Minerba, UU KPK, UU Cipta Kerja, UU MK, UU IKN, UU HPP, hingga yang paling anyar, Perpu Cipta Kerja.

"Menurut saya lahirnya berbagai regulasi ini bukti bekerjanya fenomena oligarki," ujarnya dalam konferensi pers virtual yang diadakan oleh Indef pada Kamis.

Ia menjelaskan proses legislasi tersebut telah mengabaikan lembaga hukum dan partisipasi publik yang justru diminta oleh UU itu sendiri. Didin menuturkan gejala tersebut juga telah menjadi perhatian The Economic Intellegence Unit. Berdasarkan laporan lembaga tersebut, gelaja-gejala itu berimbas pada penurunan indeks demokrasi Indonesia yang terus merosot sejak 2016.

Dampaknya, ketimpangan di Tanah Air semakin memburuk. Berdasarkan data dari Credit Suisse, penguasaan aset oleh oligarki ekonomi dibandingkan mayoritas penduduk Indonesia sangat timpang, di mana empat orang terkaya sama dengan 100 juta penduduk. Didin mengatakan harta 1 persen orang terkaya di Indonesia sama dengan 46,6 persen produk domestik bruto (PDB) dan 10 persen orang terkaya sama dengan 75 persen PDB.

Lebih tajam lagi, kata dia, jika diukur oleh index oligarki atau material power index ala Jaffrey Winter, hasilnya ketimpangan di Indonesia pada 2014 adalah yang kedua paling parah setelah Cina dengan indeks oligarki 678,000 kali. Sedangkan pada 2018 naim 750.000 kali Pada 2020 bahkan indeks oligarki Indonesia merupakan yang terparah di Asia Tenggara yaitu 822.000 kali. Terakhir, pada 2022 indeksnya mencapai 1.060.500 kali.

Ia mengatakan angka tersebut sudah dibenarkan oleh pihak perbankan yang mencatat saldo pemilik rekening di atas Rp 5 miliar terus naik, sedangkan mereka yang di bawah 100 juta itu mengalami penurunan. "Ini mengkonfirmasi adanya ketimpangan sebagai dampak adanya oligarki ini," tuturnya.

Menurut Didin, faktor utama penyebab suburnya oligarki ekonomi di Indonesia adalah dibiarkannya para oligarki ekonomi menjadi investor politik. Oligarki ekonomi di Indonesia diperbolehkan menyuntikkan dana pada seluruh tingkatan pemilihan umum, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).

Jika Indonesia ingin mengatasi masalah ini, menurut Didin, perlu ada reformasi politik dan ekonomi. Bentuk reformasi yang dibutuhkan adalah penyederhanaan prosedur kampanye, menghilangkan berbagai modus pemberian mahar politik dan berbagai bentuk korupsi politik dalam setiap penentuan calon dalam Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.

"Konsekuaneinya UU Pemilu, UU Politik dan UU lainnya harus direvisi dan intinya melarang sumbangan kepada partai politik," ucapnya.

Ia menyarankan agar partai politik dibiayai oleh APBN. Langkah itu pun, menurutnya sudah terbukti berhasil di Jerman. Di negara itu, kata dia, korupsi politik dan gejala oligarki tidak terjadi karena memang tidak diperbolehkan sumbangan kepada partai politik dari elit bisnis.

Reformasi ekonomi juga diperlukan dengan cara menekan ongkos ekonomi, memperkuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tujuannya agar bisa menyadap pelaku kartel. Kemudian memberantas mafia, kertelisasi, perburuan rente dan korupsi ekonomi.

"Paralel dengan penyehatan mekanisme pasar, membangun kelas menengah yang besar dengan pemberdayaan UMKM serta hilirisasi bisnis besar berbasis SDA atau komoditi," tuturnya.

4. Perpu Cipta Kerja, kegentingannya di mana?

Direktur Lokataru Hariz Azhar turut menyoroti pembentukan Perpu Cipta Kerja. Ia pempertanyakan alasan pemerintah mengeluarkan beleid itu karena ada faktor kegentingan. Haris lalu mengkritisi sedikitnya dua hal dalam Perpu Cipta Kerja yang terus menuai penolakan sejumlah lapisan masyarakat yakni materi dan proses pembentukannya. Bahkan sejak awal, Omnibus Law sudah dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebetulnya ada sejumlah kecurangan lain yang dilakukan npemerintah, mengubah Undang-undang tata cara pembentukan perundang-undangan," kata Haris, Kamis.

Berikutnya, kata Haris, pemerintah kemudian bukannya malah memperbaiki materi aturan hukumnya, tapi malah menciptakan beleid lain. "Bukan menunya atau materinya yang diperbaiki, tapi alat masak Undang-undangnya yang diperbaiki."

Jadi, menurut dia, Perpu Cipta Kerja ini secara jelas menunjukkan kegelisahan pemerintah terhadap dirinya sendiri. "Kegelisahan itu semakin mengada-ada ketika alasannya karena situasi yang genting. Kita masih bisa berkumpul di sini. Pak Polisi juga masih bisa hadir, lalu kegentingannya dimana?" ujar Haris.

Ia berpendapat, bila pemerintah melihat kegentingan dari sisi ekonomi dan politik, sudah diselesaikan lewat forum pertemuan G20 sebelumnya. "Kecuali pemerintah tidak ikut, dan namanya dirubah jadi G19," ucapnya. Haris turut hadir berorasi dalam demo bersama aliansi aksi sejuta buruh hari ini dan memberikan pernyataan sikap menolak Perpu Cipta Kerja.

5. Buruh minta Perpu Cipta Kerja dicabut

Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) memberikan pernyataan sikap tentang Perpu Cipta Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyar atau DPR RI. Mereka menilai penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 adalah bentuk pembangkangan, pengkhianatan, dan konstitusi.

“Serta tindakan pelecehan atas putusan kelembagaan Mahkamah Konstitusi," kata Ketua GSBSI (Gabungan Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Rudi saat membacakan pernyataan sikap AASB, Kamis.

Lebih lanjut, AASB mendesak agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menarik atau mencabut Perpu Nomor 2 Tahun 2022, serta menerbitkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2022 yang sesat.

Selain itu, DPR diminta untuk menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 disahkan menjadi Undang-Undang. Sekaligus mendesak DPR untuk segera bersidang menggunakan hak angket untuk memeriksa Presiden RI atas diterbitkannya Perpu yang telah melanggar dan menunjukkan ketidakpatuhan pada konstitusi.

Juga menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, kalangan intelektual/akademisi, praktisi demokrasi dan para pejuang masyarakat sipil, termasuk masyarakat lingkungan hidup serta seluruh rakyat untuk bersatu melakukan perlawanan dan menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022, serta seluruh kebijakan rezim Joko Widodo yang anti rakyat dan pro oligarki dan kapitalis asing, serta tuan tanah.

Pernyataan sikap itu dilakukan oleh sekitar 40 orang yang pimpinan serikat pekerja/serikat buruh. "Ada KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia - Pimpinan Jumhur Hidayat), ada LEM (Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), ada SPMI (Serikat Pekerja Maritim Indonesia)," kata perwakilan SPMI Abdul Hakim Muslim kepada Tempo.

Selain itu, kata dia, ada KSPM (Konfederasi Serikat Pekerja Metal), SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) 1992, SBTN (Serikat Buruh Transportasi Nasional), Gaspermindo (Gabungan Serikat Merdeka Seluruh Indonesia).

Ada pula federasi pekerja/buruh Parkes (Farmasi dan Kesehatan), RTMM (Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman), GSBSI (Gabungan Serikat Buruh Seluruh Indonesia), serta TKBMI (Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia), dan seterusnya. Turut hadir pula perwakilan dari Greenpeace, Trend Asia, ahli hukum tata negara Refly Harus dan Feri Amsari, serta aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar.

6. Walhi soroti aspek perubahan iklim dalam Perpu Cipta Kerja

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menyoroti aspek perubahan iklim yang turut disinggung pemerintah sebagai pertimbangan dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja akhir 2022 kemarin. Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian menilai poin tersebut bertolak belakang dengan karakter Perpu Cipta Kerja yang dinilai berorientasi bisnis.

“Kami sepakat climate change merupakan sesuatu yang urgent. Tapi langkah terbaik untuk menjawab kedaruratan iklim sebenarnya adalah dengan membatalkan UU Cipta Kerja, bukan justru menerbitkan Perpu Cipta Kerja,” kata Uli ketika ditemui Tempo di Kantor Walhi Nasional, Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.

Pasalnya, Uli menilai corak yang terdapat dalam teks UU Cipta Kerja maupun Perpu Cipta Kerja merupakan corak investasi. Sehingga, secara otomatif akan mendorong eksplorasi, eksplitasi, dan ekspansi ke wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam tinggi. Sementara itu, dalam beleid ini tidak ada pasal yang mengatur soal menjaga luas kawasan hutan—yang sebelumnya ada di UU Kehutanan.

“Ketika meletakkan ekonomi sebagai panglima, maka kontradiktif dengan logika mitigasi perubahan iklim. Ini nggak nyambung dan maksa banget,” ujar Uli.

Jika menyinggung perkara ekonomi, Uli melanjutkan, maka pada akirnya akan berbicara perluasan investasi. Sedangkan hal tersebut, menurutnya akan sulit berjalan seirama dengan mitigasi perubahan iklim. “Apalagi kalau tidak diikuti instrumen perizinan lingkungan yang baik. Jadinya malah memperburuk situasi iklim,” kata Uli.

Kendati begitu, Uli mengatakan pemerintah bisa menemukan titik temu antara invetasi ekonomi dan mitigasi perubahan iklim. Cara ini bisa dilakukan dengan mengambil kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi yang ada. Sebab, kata dia, tidak sedikit investasi di Idnonesia yang berdampak buruk ke lingkungan—bahkan menimbulkan konflik.

Pemerintah juga perlu berkomitmen mengatasi korupsi karena korupsi menjadi salah satu akar buruknya investasi di Tanah Air. Selain itu, pemerintah harus berkomitmen melakukan penegakkan hukum terhadap perusahaan atau pelaku kejahatan lingkungan.

Terakhir, Uli melanjutkan, pemerintah harus serius memperhatikan instrumen lingkungan—khususnya dalam kegiatan investasi. Sebab instrument lingkungan yang amburadul, berantakan, dann lemah, bisa berdampak pada keniscayaan. “Krisis iklim dari investasi juga akan menjadi keniscayaan kalau instrument lingkungannya tidak kuat karena tidak mampu menjangkau aktivitas ekonomi ekstraktif yang sangat eksploitatif,” ungkap Uli.

Adapun salah satu poin yang dia soroti adalah ketentuan soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal. Uli menyebut dalam Perpu Cipta Kerja, Amdal direduksi menjadi dokumen pelengkap untuk izin lingkungan. Perpu Cipta Kerja tidak menekankan kewajiban sebagaiman dalam UU Nomor 32 tahun 2009.

Perpu tersebut sekadar menyebut Amdal sebagai dasar uji kelayakann lingkungan Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. “Jadi, proses perizinan memang benar-benar dipermudah,” ucap Uli.

7. Diminta klarifikasi soal kisruh Perpu Cipta Kerja

Center of Reform on Economics atau Core Indonesia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih mendetail atas terbitnya Perpu Cipta Kerja agar visi mendorong lebih banyak investasi dapat tercapai. “Setidaknya pemerintah menjelaskan terkait kisruh yang di muncul dari terbitnya Perpu ini,” kata Ekonom Core Yusuf Rendy saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.

Yusuf Rendy menuturkan bahwa visi dari UU Cipta Kerja adalah mendorong lebih banyak investasi yang terjadi di dalam negeri. Ia mengutarakan harapannya agar dengan lebih banyaknya investor yang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi, maka akan membuka peluang terciptanya lapangan kerja dan terserapnya angkatan kerja yang ada saat ini.

Sehingga, kata dia, dengan terserapnya angkatan kerja ini kesejahteraan para pekerja bisa ditingkatkan. “Namun, ini dengan asumsi bahwa UU Ciptaker dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan UU ini namun kenyataannya kita melihat adanya ketidaksepakatan antara para pekerja dan pelaku usaha mengenai poin-poin yang ditulis dalam undang-undang cipta kerja itu sendiri,” ucap dia.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya terlebih dahulu melakukan perbaikan dari UU Cipta Kerja sebelum menerbitkan Perpu. “Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak penolakan dan ketidaksetujuan dari munculnya Perpu ini,” kata dia.

Yusuf menyarankan pemerintah menanggapi sejumlah penolakan terhadap penerbitan Perpu dengan melihat kembali pasal-pasal yang sekiranya dinilai tidak mengakomodir kepentingan semua pihak. Lebih lanjut, ia menilai masih ada dua hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah selain membentuk regulasi.

Pertama, insentif untuk investor seperti insentif pajak maupun insentif seperti harga gas atau listrik untuk keperluan industri. Selain itu dalam konteks proses pemulihan ekonomi setelah pandemi terjadi, proses pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor untuk melakukan interpretasi.

Artinya, jika pertumbuhan ekonomi setelah pandemi terjadi bisa tumbuh di level yang tidaknya stabil atau bahkan lebih tinggi.“Maka tentu investor menilai prospek perekonomian di suatu negara itu cukup baik dan mereka kemungkinan akan melakukan investasi di negara tersebut,” tutur dia.

Dalam konteks tersebut, ia menilai bahwa Indonesia diuntungkan karena setelah pandemi terjadi di 2020 silam, pertumbuhan ekonomi secara bertahap mencapai level pemulihan seperti sebelum terjadinya pandemi. Selain itu di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali ke level pertumbuhan 5 persen.

Begitu juga di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. “Sehingga ini yang menurut saya juga bisa menjadi modal bagi pemerintah untuk mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Yusuf.

MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI | RIRI RAHAYU | AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA