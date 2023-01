Terkini: Faisal Basri Kritik Keras Perpu Cipta Kerja, Ridwan Kamil Soal APBD untuk Masjid Al Jabbar

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis petang, 5 Januari 2023 dimulai dari kritik keras Faisal Basri atas alasan penerbitan Perpu Cipta Kerja untuk menggenjot investasi.

Berikutnya ada sanggahan Ridwan Kamil soal penggunaan APBD untuk pembangunan Masjid Al Jabbar dan Refly Harun menilai Perpu Cipta Kerja yang mempermainkan konstitusi. Lalu ada berita tentang profil Tol Pekanbaru - Bangkinang dan aturan outsourcing yang kembali dihidupkan lewat Perpu Cipta Kerja.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri menanggapi soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Ia menyoroti dalih pemerintah yang menyebutkan terbitnya Omnibus Law itu demi mencapai target investasi 2023 yang mencapai Rp 1.200 triliun.

Faisal Basri lalu mengatakan sebetulnya nilai investasi yang ditanamkan di Indonesia sudah tinggi. "Tapi investasi di Indonesia itu temannya Butan dan Myanmar, itu investasinya otot. Jadi yang dibangun itu bukan otak, tapi building and construction," tuturnya dalam diskusi publik secara virtual yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Kamis, 5 Januari 2023.

dapun investasi di Tanah Air yang dimanfaatkan untuk pembangunan bangunan dan konstruksi mencapai 83 persen. Kemudian 2 persen lainnya untuk pembangunan transportasi. Sedangkan pemanfaatan suntikan modal untuk pembangunan IT capital dan other non IT capital hanya di kisaran 1 hingga 11 persen.

