Samuel Sekuritas: IHSG Melemah Tajam, Saham BUMI dan GOTO Banyak Diperdagangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG belum berhasil bangkit dan kembali melemah tajam di sesi pertama Kamis, 5 Januari 2023. IHSG ditutup di level 6,695,7, atau -1,72% lebih rendah dari level penutupan Rabu, 4 Januari 2023 (6.813,2).

“Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 103 saham menguat, sementara 480 melemah, dan 107 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp6,9 triliun, frekuensi trading sebanyak 792.820 kali dan volume trading sebanyak 122,1 juta lot,” dinukil dari tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Kamis.

IHSG melemah di tengah penguatan bursa global dan regional; bursa AS ditutup menguat pada Rabu. Dow Jones +0.40%, S&P 500 +0.75%, and Nasdaq +0.75%.

Ketiga indeks utama pasar AS tersebut menguat di tengah rilis risalah pertemuan Fed bulan Desember yang cenderung hawkish (bank sentral AS itu mengindikasikan bahwa kebijakan suku bunga yang agresif akan tetap dipertahankan demi menekan inflasi) serta data JOLTS yang lebih baik dari perkiraan (yang mengindikasikan bahwa sektor tenaga kerja AS masih kuat ditengah kebijakan agresif Fed)

Bursa Asia juga menguat; di akhir sesi pertama hari ini, Nikkei menguat +0,35 persen, begitu juga Kospi (+0,22 persen), STI (+1,5 persen), Hang Seng (+1,01 persen), dan Shanghai (+0,88 persen).

Saham emiten migas Radiant Utama Interinsco (RUIS), yang naik hingga lebih dari 40 persen dalam 2 hari perdagangan terakhir (3/1-4/1) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 45,607 kali, disusul BSBK (26,794) dan BBRI (25,870).

Dari segi volume, saham emiten pertambangan batu bara Grup Bakrie, Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 16,3 juta lot, disusul BSBK (14 juta) dan GOTO (12 juta).

Tak satu pun indeks sektoral yang berhasil menutup sesi pertama hari ini di zona hijau.

Sementara itu, indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini (-3,95 persen), didorong salah satunya oleh penurunan sejumlah saham migas seperti ENRG (-6,99 persen), RUIS (-6,67 persen), dan MEDC (-6,51 persen), disusul indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) (-2,67 persen) dan indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) (-2,07 persen).

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- AMIN (+34,5 persen ke Rp144 per saham)

- TMPO (+30,4 persen ke Rp137 per saham)

- FMII (+24,8 persen ke Rp412 per saham)

- GOLD (+23,2 persen ke Rp392 per saham)

- AKSI (+23,2 persen ke Rp446 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

- ENRG (-6,9 persen ke Rp266 per saham)

- BLTZ (-6,9 persen ke Rp2.400 per saham)

- TFAS (-6,9 persen ke Rp3.740 per saham)

- BSBK (-6,9 persen ke Rp148 per saham)

- HITS (-6,9 persen ke Rp404 per saham)

Baca Juga: Samuel Sekuritas: IHSG Diprediksi Melemah di Level 6.750 - 6.900 Hari Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.