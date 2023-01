200 Hari Jadi Mendag, Zulkifli Hasan Klaim Berhasil Stabilkan Harga Minyak Goreng

TEMPO.CO, Jakarta - Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan, tepat pada 1 Januari 2023, masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan memasuki hari ke-200. Selama masa kepemimpinannya itu, ia mengklaim telah berhasil menjaga harga dan pasokan bahan-bahan pokok. Terutama untuk komoditas minyak goreng yang sempat langka dan harganya melambung pada awal tahun lalu.

Sejak dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022, ia mengaku berjanji kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menurunkan harga minyak goreng. "Tidak sampai satu bulan, hanya 21 hari sejak pelantikan, minyak goreng kemasan rakyat dengan merek Minyakita pada 6 Juli 2022,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Januari 2022.

Adapun MinyaKita dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Dalam 100 hari kerjanya, Zulkifli mengatakan MinyaKita tersedia di 34 provinsi, termasuk NTT, Papua Barat, dan Papua.

Menurut Zulhas, stabilisasi harga minyak goreng dan barang kebutuhan pokok lainnya sepanjang semester kedua 2022 juga berkontribusi meredam laju inflasi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hingga November 2022, inflasi Indonesia terus melandai.

BPS mencatat inflasi umum tercatat 5,42 persen secara year on year (yoy). Hal itu didorong oleh inflasi volatile food sebesar 5,70 persen secara yoy. Ia menilai angka itu merupakan yang terendah sejak Mei 2022.

Zulhas menyebutkan trategi yang dilakukan Kementerian Perdagangan adalah turun langsung dari pasar ke pasar. Hingga hari ini kementeriannya sudah mengunjungi 44 pasar, dari ujung barat Pasar Al-Mahira Lamdingin Kota Banda Aceh hingga ujung timur Pasar Sentral Remu Sorong Papua Barat.

"Ke depan, saya dan seluruh jajaran di Kementerian Perdagangan akan terus berkeliling memastikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok terkendali,” kata Ketua Umum PAN tersebut.

Lalu bagaimana data harga minyak goreng sebenarnya di lapangan?

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga minyak goreng curah per 2 Januari 2023 mencapai Rp 15.200 per kilogram atau di atas HET. Harga minyak kemasan bermerek pun masih melambung di angka Rp 21.550 per kilogram.

Selain itu, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan pun mencatat pada periode yang sama, harga minyak curah di atas HET yaitu Rp 14.200 per liter.

Sedangkan harga minyak goreng kemasan sederhana mencapai Rp 16.400 per liter dan harga minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 12.100 per liter.

