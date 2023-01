Bioskop Flix Cinema Beri Popcorn Gratis Unlimited, Penonton Tinggal Bawa Wadah Sendiri

Anak-anak Zoe Saldana Menolak Nonton Avatar: The Way of Water, Ini Alasannya

Zoe Saldana mengatakan bermain di Avatar: The Way of Water tidak membuatnya lebih keren di mata anak-anaknya.

