Bank Mega Raih Penghargaan di Tempo Financial Award 2022

INFO BISNIS – Bank Mega dinobatkan sebagai pemenang penghargaan dalam ajang Tempo Financial Award 2022 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group beberapa waktu lalu di Jakarta. Dalam penyelenggaraan Tempo Financial Award 2022 kali ini, PT Bank Mega Tbk berhasil mendapatkan penghargaan sebagai “Best Resilience Bank” pada ajang Tempo Financial Award untuk kategori KBMI 3 dan 4.

Direktur Corporate Secretary Tempo Media Group, Tomi Aryanto memberikan penghargaan kepada Direktur Compilance & Human Capital Bank Mega Yuni Lastianto.

“Penghargaan yang diterima oleh Bank Mega ini merupakan penambah semangat bagi segenap insan Bank Mega untuk senantiasa berkarya sepenuh hati dalam berkontribusi pada kepuasan nasabah dan mendorong kemajuan bangsa,” ujar Yuni. Penghargaan tersebut dipersembahkan kepada seluruh nasabah karena telah setia percaya kepada Bank Mega.

Sebelumnya, Bank Mega telah meraih beberapa penghargaan bergengsi seperti Top 20 Financial Institution 2022, Best of the Best Award 2022 dari Forbes Indonesia, dan The Best Performing Big Bank dari CNBC Indonesia. Sederet Penghargaan ini merupakan bukti keberhasilan Bank Mega menjaga kestabilan dan inovasi pengembangan bisnis, serta memiliki kinerja yang sangat baik di tengah ketidakpastian situasi ekonomi yang sangat menantang.

Adapun TFA merupakan program yang digagas Tempo Media Group untuk mengapresiasi perusahaan finansial di Indonesia yang dinilai telah berkontribusi memajukan perekonomian. TFA sudah berlangsung sejak 2008--sebelumnya bernama Indonesia Banking Award.

Tempo Media Group memberikan apresesiasi kepada sejumlah bank. Ada tiga penghargaan untuk lima kategori bank yang terpilih oleh dewan juri. Tiga penghargaan itu adalah The Best Bank in Digital Services, The Best Bank in Financial Resilience, dan The Best Bank in Financial Sustainability untuk lima kategori bank, yakni Bank Umum Konvensional (KBMI 3 dan 4), Bank Umum Konvensional (KBMI 1 dan 2), Bank Pembangunan Daerah Aset > 30 Triliun, Bank Pembangunan Daerah Aset < 30 Triliun, dan Bank Syariah.

Dalam pelaksanaan TEMPO Financial Award 2022, TEMPO menggandeng STIE Indonesia Banking School atau IBS dalam proses pengumpulan data, seleksi, dan penjurian bersama para ahli yang berkompeten di bidangnya.

Direktur TEMPO Inti Media Meiky Sofyansyah mengatakan, proses kerja sama antara TEMPO dengan IBS sudah cukup lama dalam menjalankan program Tempo Financial Award.

Para juri yang terlibat dalam penilaian TEMPO Financial Award 2022 adalah Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia yang juga perwakilan akademisi UGM M. Edhie Purnawan, Direktur Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Indonesia Banking School Hayu Susilo Prabowo, Ahli Teknologi Informasi dan mantan President Director and Chief Executive Officer at Indosat Ooredoo Alexander S. Rusli, serta Direktur TEMPO Meiky Sofyansyah. (*)