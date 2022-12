Gandeng Unimed, BNI Ekspansi Program Campus Financial Ecosystem

INFO BISNIS -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) melakukan ekspansi program Campus Financial Ecosystem dengan menggandeng Universitas Negeri Medan (Unimed). Melalui program ini BNI proaktif memberikan solusi keuangan yang terintegrasi berbasis digital, yang sesuai dengan kebutuhan Civitas Akademika Unimed.

Direktur Institutional Banking BNI Sis Apik Wijayanto mengatakan BNI terus melakukan digitalisasi kampus dan kali ini berkolaborasi dengan Unimed untuk memberikan pelayanan lengkap bagi seluruh civitas akademika melalui program BNI Campus Financial Ecosystem.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama Campus Financial Ecosystem dengan Unimed. Kami tentunya akan semakin proaktif memberikan solusi keuangan yang terintegrasi berbasis digital dan sesuai dengan kebutuhan segenap civitas akademika, dari mulai solusi keuangan bagi Kampus Unimed, dosen atau staff pengajar, staff pegawai, mahasiswa, bahkan lebih luas lagi, sampai dengan keluarga mahasiswa dan pelaku usaha di sekitar kampus Unimed,” kata Sis Apik.

Melalui program Campus Financial Ecosystem diharapkan dapat membantu Unimed menuju cashless society yang terintegrasi dan berbasis digital dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Unimed yang lebih efisien dan efektif.

“Tentunya dengan adanya Program Campus Financial Ecosystem yang dilakukan penandatanganannya pada hari ini menjadi semakin komprehensif memberikan solusi-solusi keuangan dan non keuangan serta meningkatkan value kedua belah pihak,” kata Sis Apik.

Kick Off Campus Financial Ecosystem di Unimed ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi pada Selasa 27 Desember 2022. Penandatanganan dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Medan Prof. Dr. Syamsul Gultom, SKM.,M.Kes. dan Direktur Institutional Banking BNI Sis Apik Wijayanto, bertempat di Gedung Rektorat Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatra Utara.

MoU kerja sama program Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi ini merupakan bentuk dukungan BNI kepada Unimed, baik dari sisi transaksional keuangan maupun non keuangan seperti, integrasi sistem keuangan melalui Cash Management System dan program pemberian fasilitas kredit tanpa agunan bagi pegawai dan dosen yang disebut sebagai BNI Fleksi.

Kemudian program tersebut juga mencakup pembiayaan kredit BNI Fleksi pendidikan bagi mahasiswa S2 & S3, penerbitan Kartu Kredit Affinity, program magang bagi mahasiswa S1, program praktisi mengajar serta program dukungan bagi UMKM binaan Unimed melalui BNI Edupreneur.

Selain Unimed, BNI juga telah bekerja sama dengan beberapa universitas seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Unpad, UGM dan Universitas Udayana dalam program Campus Financial Ecosystem. BNI juga telah bekerja sama untuk Pelaksanaan Ujian Tulis berbasis Komputer lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi yang terdaftar hingga 125 kampus.

Sebagai satu-satunya Bank yang mendapat julukan Bank Kampus di Indonesia, BNI mendorong ekspansi program Campus Financial Ecosystem. Per akhir 2021, dana pihak ketiga yang terhimpun dari universitas serta lembaga pendidikan mencapai Rp12,01 triliun yang mayoritas berasal dari CASA. Dana tersebut terus meningkat seiring dengan ekspansi program-program BNI mengakuisisi beberapa kampus di Jawa dan Bali untuk masuk dalam program Campus Financial Ecosystem.