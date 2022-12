Bulog Belum Salurkan Beras Impor ke Pasar, Zulhas: Masih Takut-takut

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku telah menugaskan Bulog untuk melakukan operasi pasar atau menyalurkan beras impor ke pasar agar kenaikan harga beras yang terjadi saat ini bisa segera diredam. Tapi ternyata hingga akhir Desember ini, Bulog belum melepaskan 70 ribu ton beras impor itu ke pasar.

"Bulog masih takut-takut. Saya bilang, habisin aja stoknya. Terus tiap hari jual. Toh nanti kan Februari beli. Saya minta habis-habisan tapi masih belum," tuturnya dalam acara Polemik Impor Beras di Akhir Tahun yang digelar ICMI secara virtual pada Selasa, 27 Juni 2022.

Ia mengungkapkan harga beras saat ini masih tinggi dan masih terus merangkak naik. Sementara harga beras akan sangat berdampak pada kenaikan inflasi. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga rata-rata beras medium secara nasional per 26 Desember 2022 mencapai Rp 11.200 per kilogram atau naik 2,75 persen dibandingkan bulan lalu. Sementara harga beras premium sebesar Rp 13.300 per kilogram atau naik 1,55 persen per kilogram.

Sedangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat per hari ini, Selasa, 27 Desember 2022, harga beras kualitas medium I sebesar Rp 12.550. Kemudian harga beras kualitas medium II Rp 12.300 per kilogram, beras kualitas super 1 Rp 13.900 per kilogram, beras kualitas super II Rp 13.600 per kilogram.

Sementara di DKI Jakarta, PIHPS mencatat harga beras medium I sebesar Rp 13.300 per kilogram. Kemudian harga beras kualitas medium II Rp 12.350 per kilogram, beras kualitas super 1 Rp 15.900 per kilogram, beras kualitas super II Rp 14.250 per kilogram.

Laman Informasi Pangan Jakarta pun menampilkan kenaikan harga beras yang tinggi. Tercatat harga beras jenis Muncul naik Rp 3.713 per kilogram menjadi Rp 16.360. Sementara beras medium sebesar Rp 10.143 per kilogram dan beras premium sebesar Rp 12.734.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyatakan pihaknya telah menggelontorkan beras sebanyak 1,2 juta ton dalam bentuk operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) sepanjang tahun ini. Kegiatan nonstop sejak Januari hingga Desember 2022 itu dilakukan untuk meredam gejolak harga beras di tanah air.

“Angka ini merupakan jumlah penyaluran operasi pasar beras terbesar sepanjang sejarah berdirinya Bulog," ujar Buwas, di Jakarta, Kamis, 22 Desember 2022.

Ia menuturkan jumlah beras yang disalurkan pada operasi pasar Bulog akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun. Dia mengaku telah menginstruksikan ke seluruh jajarannya bahwa program KPSH harus berjalan lancar sepanjang tahun.

Bulog, kata Buwas, akan terus memantau pasar dan membanjirinya dengan cadangan beras pemerintah yang semakin kuat karena ada tambahan dari beras impor.

Buwas meyakini keputusan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras bisa menahan laju kenaikan harga beras. Dengan adanya impor beras dan pasokan CBP terpenuhi, kata dia, harga beras di pasaran dipastikan akan turun.

“Psikologisnya begitu, kita datangkan impor ada kepastian barang dan ketika pasar sudah mengetahui Bulog punya barang maka sangat diyakini harga akan bisa terkendali,” kata Budi Waseso.

