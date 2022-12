Harga Beras di Jakarta Masih Naik Sepanjang Libur Natal, Jakarta Pusat Paling Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Harga beras tampak masih merangkak naik sepanjang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Kanal Informasi Pangan Jakarta menunjukkan harga rata-rata komoditas beras di Pasar Induk Cipinang per 25 Desember 2022 menembus 12 ribu per kilogram.

Harga beras di Jakarta dengan kualitas I atau premium rata-rata naik menjadi Rp 12.785 per kilogram. Harga beras IR 42 atau pera juga meningkat menjadi Rp 12.649 per kilogram. Beras jenis Muncul I dipatok seharga Rp 12.528 per kilogram. Kemudian, beras medium IR I atau IR 64 dilego seharga Rp 11.738 per kilogram. Lalu harga beras IR II Ramos Rp 10.894 per kilogram dan beras IR III Rp 10.115 per kilogram.

Harga beras jenis IR 64 atau medium di kawasan Jakarta Pusat adalah yang paling tinggi, yaitu Rp 12.188 per kilogram. Harga tersebut naik Rp 158 per kilogram jika dibandingkan dengan kemarin. Harga beras yang mengalami kenaikan paling tinggi ditemukan di Jakarta Timur, yakni naik Rp 190 per kilogram atau menjadi Rp 11.390 per kilogram.

Adapun harga beras di Jakarta Barat turun Rp 125 menjadi Rp 12.125 per kilogram. Harga beras di Jakarta Utara pun serupa, yaitu mengalami penurunan Rp 100 menjadi Rp 12 ribu per kilogram. Sedangkan harga beras di Jakarta Selatan naik menjadi Rp 11.225 per kilogram.

Baca: Kronologi Kisruh Data Beras Mentan Vs Buwas hingga Wanti-wanti Jokowi

Adapun harga beras terbaru yang tercatat pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Kementerian Perdagangan, 24 Desember 2022. Situs itu harga menunjukan beras medium di DKI Jakarta mencapai Rp 10.900 per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas premium sebesar Rp 12.500.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, SP2KP mencatat harga beras medium naik 10,10 persen. Harga beras premium juga naik 6,84 persen.

Melansir dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras di DKI Jakarta juga masih tinggi. Berdasarkan data teranyar, 23 Desember 2022, harga beras medium I bahkan menembus Rp 14.500 per kilogram. Kemudian harga beras medium II Rp 13.450 per kilogram.

Harga beras kualitas bawah I juga sudah mencapai Rp 12.850 per kilogram dan beras kualitas bawah II menembus Rp 11.950 per kilogram. Harga beras kualitas super melejit lebih tinggi, menjadi Rp 16.800 per kilogram dan beras kualitas super II sebesar Rp 14.750 per kilogram.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim pasokan beras terjaga serta harganya terjangkau selama Nataru. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku telah menyalurkan beras harga terjangkau di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Koordinator Substansi Data Evaluasi dan Pelaporan menyebut beras pertama dipasarkan sebanyak 2,5 ton dan kemarin pada tanggal 22 sebanyak 2,5 ton. Sehingga, total ada 5 ton beras yang sudah di pasarkan. Beras yang dijual adalah jenis Medium dan Premium. Beras medium dijual dengan harga Rp 9.400 per kilogram, sedangkan beras premium dijual dengan harga Rp 10.000 per kilogram.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sama-sama mengklaim stok beras aman dan harganya bakal stabil selama Nataru. Arief juga menyebut beras tidak bisa dinilai semata-mata dari harganya.

Faktor yang lebih penting, kata dia, adalah daya beli masyarakatnya. Sepanjang harga beras itu bisa terjangkau, kata dia, tidak ada masalah. "Toh inflasinya kita jaga," tutur Arief.

Baca juga: PKB Persoalkan Impor Beras: Rugikan Petani hingga Berkebalikan dengan Penghargaan Swasembada RI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.