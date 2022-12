Terkini Bisnis: Harga Bahan Pokok Naik, Insentif Kendaraan Listrik di Cina dan Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini di kanal ekonomi dan bisnis dimulai dengan kenaikan harga bahan pokok selama periode Natal dan tahun baru atau Nataru. Harga bahan pokok yang terpantau terkerek naik antara lain cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.

Ada pula berita mengenai insentif kendaraan listrik. Kadin mengusulkan porsi insenfit lebih besar untuk bus listrik atau kendaraan umum lainnya. Simak empat berita terkini sepanjang Ahad, 25 Desember 2022.

1. Harga Bahan Pokok Naik Selama Nataru, Berikut Daftar Lengkapnya

Selama libur Natal dan tahun baru atau Nataru, harga bahan pokok menjadi sorotan lantaran trennya meningkat. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, Kementerian Perdagangan (Kemendag), mencatat sebagian besar harga bahan pokok naik ketimbang bulan lalu.

Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai rawit merah. Per 23 Desember 2022, harga cabai rawit merah Rp 54.300 per kilogram, naik 12,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama bulan lalu, yaitu Rp 48.300 per kilogram.

Kemudian, komoditas telur ayam ras menempati posisi kedua dengan kenaikan harga tertinggi. Kemendag mencatat harga telur ayam ras mencapai Rp 31.600 per kilogram atau naik 8,97 persen dari bulan lalu, yaitu Rp 29 ribu per kilogram.

Harga cabai merah keriting menempati posisi ketiga dengan kenaikan tertinggi, yaitu 8,96 persen ketimbang bulan lalu. Harga cabai merah keriting Rp 37.700 per kilogram. Sedangkan bulan lalu harganya Rp 36.300 per kilogram.

Baca selengkapnya di sini.