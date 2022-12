Harga Tanah Sekitar Lahan Bakal Rumah untuk Jokowi di Colomadu Melambung jadi Rp 15 Juta per Meter

TEMPO.CO, Karanganyar - Rencana pembangunan rumah untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, yang akan diberikan selepas purnatugas pada 2024, mendongkrak harga tanah di wilayah itu.

Harga tanah di wilayah itu, khususnya di pinggir Jalan Adi Sucipto, rata-rata naik mulai dari Rp 1 juta sampai 3 juta per meter.

Baca: Jokowi Mau Subsidi Kendaraan Listrik Rp 5 Triliun, DPR: Jangan Grasa-grusu

Kondisi itu dibenarkan Camat Colomadu, Sriyono Budi Santoso saat dimintai konfirmasi Tempo, Sabtu, 24 Desember 2022.

Menurut Sriyono, pada dasarnya tanah di pinggir Jalan Adi Sucipto itu banyak diinginkan orang, terlebih dengan adanya informasi berita seputar rencana pembangunan rumah untuk Presiden Jokowi itu.

"Iya, sejak ada pemberitaan seputar pembelian tanah oleh negara untuk Presiden di Jalan Adi Sucipto itu, memang banyak yang mencari informasi tentang tanah di kawasan itu. Ada juga beberapa yang tanya ke saya. Dan dari survei memang harganya rata-rata naik sekitar Rp 1 juta sampai Rp 3 juta per meter, melihat letak tanahnya juga," ujar Sriyono.

Sriyono mencontohkan tanah di pinggir Jalan Adi Sucipto itu yang semula ditawarkan dengan harga rata-rata sekitar Rp 6 juta sampai Rp 10 juta per meter kini ada yang menawarkan dengan harga hingga sekitar Rp 12 juta - Rp 13 juta per meter.

Lebih lanjut Sriyono mengatakan tanah di kawasan sekitar bakal rumah Jokowi itu saat ini banyak diincar karena dinilai potensial, misalnya untuk membuka usaha.

Namun diakuinya, tanah kosong dengan luasan ribuan meter persegi di pinggir Jalan Adisucipto, nyaris tak ada. “Kalau tanah kosong sudah minim,” tuturnya.

Senada disampaikan seorang agen properti Soloraya, Bonnie Eko Bani. "Saat ini harga tanahnya sudah naik kisaran Rp 2 juta per meter. Ya kalau yang semula ditawarkan sekitar Rp 10 juta naiknya ya sekitar Rp 12 juta sampai Rp 13 juta per meter," ujarnya.

Bonnie mengakui kawasan Jalan Adi Sucipto itu tergolong strategis sehingga menjadi incaran banyak orang. Ia pun membenarkan adanya pemberitaan seputar tanah yang disiapkan untuk calon rumah Jokowi itu ikut mendongkrak naiknya harga tanah di kawasan itu.

"Yang pasti tanah di sekitar area RM Taman Sari (sebelah tanah calon rumah Jokowi) saat ini meroket," kata Bonnie.

Ia mengungkap sempat pernah menawarkan tanah milik bos Rosalia Indah itu sebelumnya. "Dulu lokasi untuk rumah Jokowi itu penawarannya sekitar Rp 14 juta per meter. Menurut informasi harga deal Rp 10 juta per meter. Kalau sekarang, harga penawaran tanah di sekitarnya sudah ada yang sampai Rp 15 juta per meter," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Beri Sinyal PPKM Berakhir Tahun Ini, Apindo: Kegiatan Ekonomi akan Lebih Tinggi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.