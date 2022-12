Terkini Bisnis: Harga Bahan Pangan Terus Naik, Pemudik Diminta Patuhi Batas Kecepatan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 24 Desember 2022 dimulai dengan harga rata-rata nasional bahan pangan masih naik semua, satu hari menjelang perayaan Natal.

Kemudian informasi lowongan kerja di Kedubes Amerika Serikat (Kedubes AS) di Indonesia untuk enam posisi dengan penempatan di Jakarta dan Surabaya. Gaji yang ditawarkan hingga Rp 56 juta per bulan.

Selain itu berita tentang PT Jasamarga Transjawa Tol mengimbau pemudik untuk berkendara secara aman dan mematuhi batas kecepatan saat melintasi Jalan Tol Jakarta - Cikampek pada liburan Natal 2022. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Besok Natal: Harga Rata-Rata Nasional Bahan Pangan Naik Semua

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) mayoritas harga bahan pangan terpantau masih terus naik. Hingga pantauan Tempo pada satu hari sebelum perayaan Natal, Sabtu, 24 Desember 2022.

Dilansir dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), melalui data harga pedagang eceran, harga beras premium terlihat naik 1,93 persen menjadi Rp 13.210 per kg dan harga beras medium naik 1,23 persen menjadi Rp 11.540 per kg.

Kemudian, untuk harga kedelai biji kering (impor) juga naik 1,22 persen menjadi Rp 14.940 per kg, bawang merah naik 2,15 persen menjadi Rp 36.520 per kg, bawang putih bonggol naik 2,23 persen menjadi Rp 27.030 per kg.

