Besok Natal: Harga Rata-Rata Nasional Bahan Pangan Naik Semua

TEMPO.CO, Jakarta -Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) mayoritas harga bahan pangan terpantau masih terus naik. Hingga pantauan Tempo pada satu hari sebelum perayaan Natal, Sabtu, 24 Desember 2022.

Dilansir dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), melalui data harga pedagang eceran, harga beras premium terlihat naik 1,93 persen menjadi Rp 13.210 per kg dan harga beras medium naik 1,23 persen menjadi Rp 11.540 per kg.

Kemudian, untuk harga kedelai biji kering (impor) juga naik 1,22 persen menjadi Rp 14.940 per kg, bawang merah naik 2,15 persen menjadi Rp 36.520 per kg, bawang putih bonggol naik 2,23 persen menjadi Rp 27.030 per kg.

Sementara itu, cabai merah keriting naik 3.35 persen menjadi Rp 37.660 per kg dan cabai rawit merah naik 6,10 persen menjadi Rp 52.020 per kg.

Adapun harga daging sapi murni terpantau naik 0,03 persen menjadi Rp 134.760 per kg, sedangkan telur ayam ras naik 1,10 persen menjadi Rp 36.680 per kg.

Terkait harga gula, minyak goreng kemasan sederhana, dan tepung terigu, ketiganya terpantau naik. Gula naik 0,70 persen menjadi Rp 14.410 per kg, minyak goreng naik 1,86 persen menjadi Rp 18.090 per liter, dan terpung terigu (curah) naik 0,45 persen menjadi Rp 11.170 per kg.

Adapun sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, melaporkan semua stok dalam kondisi aman. “Seperti yang kita sampaikan bahwa stok hari ini sampai dengan jelang Nataru, ada,” ujar Arief usai memantau ketersediaan stok dan harga bahan pangan di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.

Ia menyampaikan semua persiapan untuk memastikan ketersediaan pangan menjelang Nataru telah dipersiapkan deengan baik bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Maka dari itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap berbelanja bijak sesuai kebutuhan dan tidak perlu menimbun pangan karena stoknya aman.

