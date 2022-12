Pengamat: Larangan Ekspor Bauksit Akan Turunkan Pendapatan Jangka Pendek, tapi...

TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut larangan ekspor bauksit dalam jangka pendek akan menurunkan pendapatan ekspor hingga Rp 21 triliun per tahun.

Namun jangka panjangnya, seiring meningkatnya nilai tambah dari hasil hilirisasi dan produk turunan bauksit, pendapatan Indonesia bisa meningkat hingga Rp 62 triliun per tahun.

“Memang tidak mudah untuk memperoleh tambahan pendapatan sebesar itu melalui larangan ekspor bauksit. Masih ada berbagai tantangan dan penentangan,” ujar Fahmy melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 24 Desember 2022

Tantangan tersebut, Fahmy melanjutkan, salah satunya adalah kapasitas smelter yang masih sangat terbatas untuk hilirisasi seluruh hasil bijih bauksit. Namun, larangan ekspor bauksit akan memaksa pengusaha bauksit untuk membangun smelter. Baik yang dilakukan oleh setiap perusahaan maupun oleh kosorsium perusahaan dan joint venture dengan investor smelter. Oleh karenanya, menurut Fahmy pemerintah harus memberikan insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowances, dan bebas pajak impor untuk peralatan smelter.

Fahmy juga mengatakan bahwa penentangan dari WTO harus terus dilawan. Terlebih, proses persidangan gugatan WTO membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk mencapai keputusan final. Artinya, selama 4 tahun tersebut, larangan ekspor bauksit mesti tetap dilakukan hingga menghasilkan ecosystem industry bauksit dari biji bauksit dan produk hilirisasi hingga produk turunan, berupa alumunia sebagai bahan baku industri mesin dan semiconductor.

“Produk turunan itu akan memberikan nilai tambah lebih besar ketimbang ekspor bijih bauksit. Maka perlu maju tak gentar meningkatkan pendapatan negara,” kata Fahmy.

Adapun Presiden Jokowi resmi mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Jokowi menyebut larangan ini akan diterapkan bersamaan dengan upaya mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

"Untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Larangan ekspor bijih bauksit diumumkan Jokowi dua tahun setelah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020. Jokowi mengklaim kebijakan ini sudah meningkatkan nilai ekspor nikel. Semula Rp 17 triliun atau setara US$ 1,1 juta pada akhir 2014, melonjak jadi Rp 326 triliun atau setara US$ 20,9 juta pada 2021 alias meningkat 19 kali lipat. Jokowi memperkirakan akhir tahun ini ekspor nikel akan tembus lebih dari Rp 468 triliun atau lebih dari US$ 30 miliar.

Oleh karena itu, kata Jokowi, pemerintah terus berupaya meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.

RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO

