IHSG Berhasil Bangkit di Tengah Pengumuman Kenaikan Suku Bunga BI

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) bangkit ke zona hijau pada penutupan perdagangan Kamis, 22 Desember 2022, di tengah pengumuman kenaikan suku bunga Bank Indonesia. IHSG hari ini bertengger di level 6.824,4 atau naik 0,05 persen dari perdagangan sehari sebelumnya.

"Di akhir sesi perdagangan hari ini, sebanyak 285 saham menguat, sementara 218 melemah, dan 200 stagnan dengan nilai transaksi mencapai Rp 8,1 triliun. Frekuensi trading sebanyak 917,772 kali dan volume trading sebanyak 172 juta lot," tutur tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Kamis, 22 Desember.

Dari sisi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan. Volume saham mencapai 15,2 juta lot; disusul Wulandari Bangun Laksana atau BSBK 8,8 juta lot dan Bakrie & Brothers atau BNBR 4,8 juta lot.

Saham BSBK menjadi yang paling aktif diperdagangkan. Frekuensi transaksi mencapai 43.946 kali, disusul PADA (29.069 kali) dan RAFI (26.367 kali).

Adapun indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penguatan tertinggi (naik 1,71 persen). Kemudian disusul indeks sektor industri (IDXINDUST) (naik 1 persen) dan transportasi (IDXTRANS) (naik 0,84 persen).

Hanya dua indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini di zona merah, yaitu indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) turun 0,59 persen dan indeks sektor konsumer non-cyclical (IDXNONCYC) yang melemah 0,25 persen.

Lima besar top gainer hari ini adalah sebagai berikut.

- PADA (+34,4 persen ke Rp164 per saham)

- INPS (+20 persen ke Rp1.050 per saham)

- VINS (+20 persen ke Rp168 per saham)

- MKPI (+19,9 persen ke Rp21.825 per saham)

- IKAN (+18,9 persen ke Rp69 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini adalah sebagai berikut.

- BKDP (-7 persen ke Rp93 per saham)

- HOMI (-7 persen ke Rp372 per saham)

- FMII (-6,9 persen ke Rp266 per saham)

- SNLK (-6,9 persen ke Rp735 per saham)

- POLU (-6,9 persen ke Rp296 per saham)

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

