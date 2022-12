UMKM EXPO(RT) Brilianprenuer 2022 Sukses dan Bertabur Penghargaan

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menutup UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur pada Sabtu, 17 Desember 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Expo tahunan tersebut terbilang sukses. Diramaikan oleh 141 ribu pengunjung, dengan rincian 122 ribu melalui website brilianpreneur.com dan 19 ribu kunjungan offline di JCC Jakarta.

UMKM EXPO(RT) menjadi Langkah BRI untuk membuka akses pasar global bagi UMKM lokal melalui business matching, bazaar online, pameran, dan showcase. Tema “BRIngs MSMEs Indonesia to the world” merefleksikan semangat BRI untuk mendampingi dan membawa UMKM lokal go global.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto menurutkan sejumlah capaian membanggakan di ajang UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2022 ini. Sebanyak 43 buyers yang berasal dari 20 negara dari Malaysia, Netherlands, Australia, Canada, New Zaeland, Spanyol UAE, hingga Mexico, menandatangani commitment deal bersama 174 UMKM dengan jumlah pertemuan business matching sebanyak 241 meeting dan mencetak komitmen deal sampai dengan US$ 76,7 Juta atau setara Rp1,2 Triliun.

“Pencapaian ini menjadi momentum bagi UMKM Indonesia untuk bangkit dan bertransformasi dalam menjawab tantangan yang ada," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada UMKM peserta, BRI juga menggelar penghargaan pada peserta yang mencatatkan kinerja impresif yang mencakup Business Matching, Best Expo, dan UMKM favorit.

UMKM yang memenangkan kategori Top deals on business matching atau peserta dengan deals tertinggi antara lain Arva Indonesia sebagai juara 1, Arjuna Citra Indonesia sebagai juara 2, dan Bepahkupi sebagai juara 3.

Arva Indonesia mendapatkan deals tertinggi dibandingkan dengan UMKM lainnya. Arva Indonesia berhasil mendapatkan buyers dari Malaysia, Singapura, Australia, Canada dan Taiwan.

Sementara itu, kategori newcomer on business matching disabet oleh Bepahkupi sebagai Juara 1, Bitchips sebagai Juara 2 dan Rinof sebagi Juara 3. Dengan demikian, Bepahkupi menjadi UMKM yang mampu memborong dua penghargaan sekaligus dalam UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2022 ini.

Adapun pemenang kategori Best Expo diraih oleh Cokelat Ndalem yang berasal dari Yogyakarta dengan produknya olahan coklat merupakan Juara 1, Blankenheim dari Bandung sebagai Juara 2 dan Rinof dengan produk sabun pencuci piring sebagai juara 3. Kategori tersebut dinilai berdasarkan dari sisi produk, produktivitas, inovasi dan adaptasi terhadap penggunaan platform digital (go digital & go online) serta kesiapan melakukan perluasan ke pasar internasional (Ekspor). Sedangkan untuk UMKM Favorite on Social Media diraih oleh Cokelatin Indonesia sebagai Juara 1, Aulian Kreasi sebagai Juara 2 dan Littlemonq sebagai Juara 3.

BRI juga memberikan dua penghargaan kepada buyers. Pertama, The Highest Deal Commitment diberikan kepada potential buyers yang memiliki jumlah potential deal dengan UMKM selama kegiatan business matching. Kedua, The Highest Business Matching Activity diberikan kepada potential buyers yang memiliki jumlah terbanyak atas aktivitas business matching.

Pemenang untuk The Highest Potential Deals yaitu Tanivest, Pte Ltd dari Malaysia, Eastern Cross Trading.Co dari Australia dan Archipelagi Marketplace. Inc. Sedangkan pemenang The Highest Business Matching Activity diraih oleh Triple Two dari Australia, Ananda Lestari Maju,Sdn Bhd dari Malaysia dan Diaspora Peart dari Australia.

UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur juga jadi momentum bagi BRI untuk mengapresiasi nasabah loyal BRI dalam SME’s Lifetime Achievement Award yang diraih oleh Totok Sukistiyanto dari Kantor Cabang BRI Ungaran yang telah menjadi nasabah BRI selama 31 tahun, Dewa Putu Edi Putra telah menjadi nasabah BRI selama 42 tahun di Kantor Cabang BRI Parigi dan Melkianus Lubalu dari Kantor Cabang BRI Waikabubak telah menjadi nasabah BRI selama 30 tahun.

Terakhir, untuk memeriahkan closing ceremony ini, terdapat awarding juga untuk program Pengusaha Muda Brilian 2022 yang telah dilaksanakan mulai dari bulan Mei sampai dengan saat ini pengumuman pemenang dari UMKM yang telah mengikuti inkubasi bisnis selama kurang lebih 6 bulan. UMKM pemenangnya diraih oleh Kaind dari Jakarta dengan produk sustainable fashion-nya sebagai Juara 1, Nana Baby Carrier perwakilan UMKM Yogyakarta dengan produknya gendongan bayi sebagai Juara 2 dan Ppuff! dari Bandung dengan produknya healthy snack sebagai Juara 3.

Selain memperoleh apresiasi dan hadiah, BRI juga mendukung dengan memberi pinjaman dengan suku bunga 0% bagi pemenang UMKM Award Brilianpreneur untuk kategori newcomer on business matching, UMKM best expo dan Pengusaha Muda Brilian 2022.

Amam menambahkan bahwa kemeriahan UMKM (EXPO)RT Brilianpreneur begitu terasa, baik di dalam mau pun di luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari beragam upaya promosi yang dilakukan BRI agar buyers dapat melirik potensi produk UMKM lokal yang memiliki keunikan sekaligus daya saing untuk masuk dalam pasar global.

Kemeriahan juga terasa dari antusiasme pengunjung untuk berbelanja melalui berbagai metode transaksi yang disediakan oleh BRI. Pameran dan expo UMKM (EXPO)RT Brilianpreneur masih berlangsung hingga 31 Desember 2022.

BRI menargetkan transaksi produk UMKM pada kegiatan ini bisa menyentuh Rp 15 miliar. Tingginya nilai transaksi di event tahun ini didukung sejumlah promosi produk UMKM di bazaar online via e-commerce Shopee, Tokopedia, Blibli dan PaDi UMKM, plus diskon pembelian produk yang menggunakan Kartu Debit dan Kartu Kredit BRI. (*)