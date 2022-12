Sambut Akhir Tahun Bersama Archipelago

Hanya dengan Rp 638.000 net/kamar/malam, nikmati The Lost in Space New Year Room Package dan menginap di faveroom dengan sarapan dan makan malam untuk dua orang, akses kolam renang gratis, dan akses internet gratis.

BRI Raih Predikat 'Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within Awards 2022'

BRI Raih Predikat 'Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within Awards 2022'

Skor dalam berbagai kriteria penilaian mendekati sempurna, sehingga BRI mendapat predikat Excellent.

Baca Selengkapnya