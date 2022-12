Sambangi Dubai, Bank Mandiri Ajak Pekerja Migran Berwirausaha

INFO BISNIS - Bank Mandiri memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program pengembangan kewirausahaan bertajuk Mandiri Sahabatku. Program yang berjalan sejak 2011 ini telah merangkul ribuan PMI dari berbagai latar belakang dan kalangan.

Melalui serangkaian pelatihan dan pembinaan, program ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi PMI di luar negeri ketika kembali ke tanah air dan mampu menjadi wirausaha yang kreatif, tangguh serta mampu membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, kali ini perseroan menggencarkan program Mandiri Sahabatku di negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

“Kegiatan ini memiliki serangkaian program mulai dari pembekalan dasar finansial, pembinaan keuangan pribadi, hingga pembinaan dan pelatihan terkait kewirausahaan untuk PMI yang hendak membuka usaha ataupun yang sudah punya usaha,” ujar Darmawan saat pelaksanaan rangkaian program Mandiri Sahabatku di Dubai, Sabtu, 17 Desember 2022.

Dalam kesempatan yang sama, SVP Retail Product and Solution Group Bank Mandiri, Evi Dempowati mengatakan program Mandiri Sahabatku sudah merangkul lebih dari 15.000 PMI di seluruh dunia. Program tersebut telah dilaksanakan di beberapa negara koridor utama PMI yakni Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Tahun ini program tersebut mengangkat tema “Menjadi Pengusaha di Negeri Sendiri”. Program pelatihan dilaksanakan secara online dan offline di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. “Serta akan dilanjutkan di Hong Kong pada awal 2023 mendatang,” kata Evi.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga menyediakan program Bapak Asuh yang saat ini bekerja sama dengan mitra Bank Mandiri untuk menjadi mentor pembimbing bagi alumni PMI dalam memulai dan mengembangkan usaha.

"Beberapa mitra Bank Mandiri yang pernah aktif mendukung kegiatan Bapak Asuh sebelumnya antara lain Johny Andrean, Astra Honda Motor, Mandiri Amal Insasi, serta Alumni Wirausaha Mitra Mandiri (WMM). Beberapa alumni Mandiri Sahabatku telah sukses menjadi pengusaha di Indonesia, menjadi majikan di negeri sendiri," ujar dia.

Perkenalkan Fitur Livin’ Around the World

Dalam acara rangkaian program Mandiri Sahabatku di Dubai, turut diperkenalkan fitur terbaru Livin’ by Mandiri kepada diaspora dan WNI yang berada di luar negeri. Kini, super app milik Bank Mandiri tersebut dapat digunakan oleh nasabah dan calon nasabah yang berada di luar negeri hanya dengan menggunakan nomor SIM Card negara setempat.

Pengenalan fitur terbaru yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Livin' Around the World ini sebelumnya juga telah diselenggarakan di beberapa negara seperti London, Singapura, dan kini Uni Emirat Arab.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyebut, dengan fitur baru ini Livin' by Mandiri bisa diakses WNI di 118 negara. Mulai dari Belanda, Malaysia, Hongkong, Singapura, Arab Saudi, Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, United Kingdom, hingga puluhan negara lainnya.

"Bank Mandiri menjadikan seluruh layanan terdigitalisasi secara total untuk hadir sebagai one stop financial solution bagi nasabah, termasuk Livin' by Mandiri yang menyapa secara langsung masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia. Livin' pun kini hadir all around the world," ujarnya.

Selain kebutuhan transaksi finansial, Livin' juga bisa mendukung investasi masa depan nasabah melalui berbagai fitur seperti tabungan rencana atau saving plan, deposito dan pembelian reksa dana. Ada pula fitur pembelian tiket pesawat kembali ke Indonesia dan kebutuhan gaya hidup lainnya yang melalui fitur Sukha.

Fitur global Livin' by Mandiri juga dapat memudahkan ragam kebutuhan transaksi bagi diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Salah satunya Uni Emirat Arab yang menjadi tujuan utama lebih dari 100 ribu diaspora Indonesia.

Lewat transformasi digital tersebut, sampai dengan awal Desember 2022 Livin’ by Mandiri telah diunduh oleh lebih dari 20 juta kali dengan total transaksi melebihi 1,7 miliar transaksi dan nilai transaksi menembus Rp 2,100 triliun. (*)