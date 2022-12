Harga Bahan Pangan Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru: Beras, Gula, hingga Cabai Masih Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) mayoritas bahan pangan terpantau masih terus naik dalam seminggu terakhir. Meski demikian, ada beberapa bahan pangan yang mengalami penurunan yaitu bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng.

Dilansir melalui Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Sabtu, 17 Desember 2022, harga bawang putih turun 0,31 persen menjadi Rp 26.050 per kg jika dibandingkan minggu lalu.

Harga telur ayam ras juga turun 0,20 persen menjadi Rp 29.840 per kg dan daging ayam ras turun 0,37 persen menjadi Rp 35.280 per kg.

Adapun harga minyak goreng kemasan sederhana terpantau turun 0,17 persen menjadi Rp 17.810 per liter dan untuk minyak goreng curah turun 0,07 persen menjadi Rp 14.360 per liter.

Sementara itu, harga bahan pokok lainnya seperti beras, kedelai, bawang merah, cabai, gula, jagung, hingga daging sapi masih mengalami kenaikan.

Untuk harga beras premium dan beras medium, misalnya, terjadi kenaikan masing-masing 1 persen dan 0,70 persen menjadi Rp 13.080 per kg dan Rp 11.470 per kg. Sementara itu, harga kedelai biji kering (impor) mengalami kenaikan 0,14 persen menjadi Rp 14.770 per kg dan bawang merah naik 0,70 persen menjadi Rp 35.960 per kg.

Lebih lanjut, harga cabai merah keriting terpantau naik 2,07 persen menjadi Rp 37.000 per kg, cabai rawit merah naik 2,53 persen menjadi Rp 49.480 per kg, dan daging sapi murni naik 0,78 persen menjadi Rp 135.340 per kg. Semua harga ini dibandingkan dengan harga pekan lalu.

Kemudian, harga gula konsumsi naik 0,07 persen menjadi Rp 14.310 per kg dan jagung peternak naik 0,53 persen menjadi Rp 5.710 per kg. Untuk tepung terigu menjadi satu-satunya bahan pangan yang harganya stabil dari minggu lalu di level Rp 11.080 per kg.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, sebelumnya melaporkan semua stok dalam kondisi aman. “Seperti yang kita sampaikan bahwa stok hari ini sampai dengan jelang Nataru, ada,” ujar Arief usai memantau ketersediaan stok dan harga bahan pangan di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.

Arief menyebut harga relatif stabil, namun beberapa komoditas harganya sedikit naik karena pengaruh permintaan, ada pula yang mengalami penurunan.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

