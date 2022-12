IHSG Bangkit di Penutupan Perdagangan, Saham GOTO Paling Banyak Diperdagangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) bangkit pada sesi perdagangan kedua, Jumat, 16 Desember 2022. Indeks keluar dari zona merah dan beranjak ke level 6.812,1 atau meningkat 0,89 persen lebih tinggi dari angka penutupan Kamis, 15 Desember.

"Di akhir sesi perdagangan hari ini, sebanyak 219 saham menguat, sementara 297 melemah, dan 180 stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 15 triliun, frekuensi trading sebanyak 907,903 kali, dan volume trading sebanyak 182,3 juta lot," kata tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Jumat.

Dilihat dari volumenya, saham emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. atau GOTO menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini. Volume perdagangan mencapai 24,2 juta lot, disusul BIPI (10.6 juta) dan BSBK (5,3 juta).

Adaun saham emiten yang bergerak di bidang periklanan dan backbone fiber optik, PT Solusi Sinergi Utama (WIFI), menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini. Frekuensi transaksi mencapai 29.264 kali, disusul DEWI (25.690) dan BSBK (23.491).

Indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penguatan tertinggi (naik 0,92 persen). Kemudian disusul indeks sektor energi (IDXENERGY) (meningkat 0,88 persen) dan indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) (naik 0,69 persen).

Baca juga: IHSG Diprediksi Masih Jeblok Menjelang Akhir Tahun, Tertekan Data Inflasi AS

Sementara itu, indeks sektor konsumer cyclical (IDXCYCLIC) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penurunan terdalam (turun 0,96 persen). Posisi itu disusul indeks sektor properti (IDXPROPERT) (turun 0,54 persen) dan transportasi (IDXTRANS) (turun 0,50 persen).

Berikut lima besar top gainer hari ini berdasarkan presentase kenaikannya.

- ALKA (+16,9 persen ke Rp304 per saham)

- JKON (+14 persen ke Rp138 per saham)

- SLIS (+11,7 persen ke Rp266 per saham)

- BEBS (+11,3 persen ke Rp3.920 per saham)

- BRNA(+10 persen ke Rp1.100 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini adalah sebagai berikut.

- SSMS (-6,9 persen ke Rp1.475 per saham)

- SNLK (-6,8 persen ke Rp880 per saham)

- SINI (-6,8 persen ke Rp815 per saham)

- LPPS (-6,7 persen ke Rp83 per saham)

Baca Juga: IHSG Anjlok ke Zona Merah Usai Melambung, Saham GoTo Paling Merosot

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini