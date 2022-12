Negara Importir Nonmigas ke RI Terbesar November 2022, BPS Sebut Cina hingga Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik atau BPS M. Habibullah melaporkan beberapa negara dengan peningkatan impor nonmigas (minyak dan gas) pada November 2022. Lima di antaranya adalah Tiongkok atau Cina, Thailand, Ukraina, India, dan Malaysia.

Menurut Habibullah, impor nonmigas terbesar dari Tiongkok menjadi US$ 700,4 juta atau meningkat sebesar 13,47 persen. “Peningkatan terbesar pada komoditas laptop bagian dari peralatan saat transisi, selain dari peralatan penyiaran radio atau TV, serta produk setengah jadi dari besi atau baja,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 15 Desember 2022.

Sedangkan lima negara dengan penurunan impor nonmigas terbesar yaitu Korea Selatan, Brazil, Taiwan, Singapura, dan Kazakstan. Impor nonmigas terbesar dari Korea Selatan angkanya US$ 102,2 juta atau turun sebesar 11,46 persen.

“Dengan penurunan terbesar pada komoditas transformator dielektrik cair, station wagon dan mobil sport,” kata dia.

Soal pangsa impor, Habibullah menuturkan, untuk nonmigas pada November 2022 ada tiga terbesar yakni Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Untuk Tiongkok sebesar US$ 5,90 miliar dengan pangsa pasar 36,52 persen.

Sementara Jepang sebesar US$ 1,44 miliar dengan pangsa pasar 8,91 persen, dan Thailand sebesar US$ 0,84 miliar dengan pangsa pasar dimana 5,21 persen. Adapun pangsa impor nonmigas pada November 2022 di wilayah Asean sebesar US$ 2,55 miliar atau sebesar 15,81 persen.

“Sementara untuk wilayah Uni Eropa yaitu nilainya sebesar US$ 0,9 miliar dengan pangsa pasar 6,06 persen,” ucap Habibullah.

Secara keseluruhan, BPS mencatat, secara month to month, nilai impor bulan November turun dibandingkan dengan Oktober 2022. “Nilai impor November 2022 sebesar US$ 18,96 miliar atau turun 0,91 persen dibandingkan kondisi Oktober 2022,” tutur Habibullah.

